ΔΕΗ: Επεκτείνει την παρουσία του στην Ουγγαρία με νέα επένδυση

Ο Όμιλος ΔΕΗ επεκτείνει την παρουσία του στην αγορά της Ουγγαρίας, πραγματοποιώντας το πρώτο βήμα του νέου στρατηγικού του σχεδίου για την περίοδο 2026-2030. Μέσω της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, 100% θυγατρικής του Ομίλου, συμφώνησε με τον Όμιλο Greenvolt για την απόκτηση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 57,5 MW στη νότια Ουγγαρία, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εμπορική λειτουργία.

Συμφωνία για φωτοβολταϊκό πάρκο και αποθήκευση ενέργειας

Η συμφωνία με την Greenvolt περιλαμβάνει, εκτός από το φωτοβολταϊκό έργο, και το δικαίωμα απόκτησης ενός υπό ανάπτυξη συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) ισχύος 49 MW στην ίδια περιοχή. Η επένδυση σηματοδοτεί την πρώτη εφαρμογή του νέου επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου ΔΕΗ, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους 24 δισ. ευρώ έως το 2030, με στόχο τον σχεδόν διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος του.

Η στρατηγική σημασία της επένδυσης

Η είσοδος στην αγορά της Ουγγαρίας ενισχύει την παρουσία του Ομίλου ΔΕΗ στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια ενιαία περιφερειακή πλατφόρμα καθαρής ενέργειας. Παράλληλα, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, περιορίζοντας το επιχειρησιακό ρίσκο και ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη αξία των επενδύσεων.

Το νέο έργο στη Νότια Ουγγαρία

Το φωτοβολταϊκό πάρκο βρίσκεται στην περιοχή Királyegyháza της νότιας Ουγγαρίας και λειτουργεί εμπορικά από τον Ιούλιο του 2024. Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής του ξεπερνά τα 30 χρόνια, ενώ καλύπτεται από κρατικά επιδοτούμενο συμβόλαιο σταθερής τιμής διάρκειας 25 ετών, προσφέροντας σημαντική επενδυτική ασφάλεια.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη δυνατότητα απόκτησης γειτονικού συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ισχύος 49 MW και διάρκειας τεσσάρων ωρών, το οποίο βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Οι στόχοι της Ουγγαρίας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η Ουγγαρία συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές καθαρής ενέργειας στην Ευρώπη, με στόχο να φτάσει τα 12 GW εγκατεστημένης ισχύος από ηλιακή ενέργεια έως το 2030. Το σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο και η εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις.

Το σχέδιο επέκτασης του Ομίλου ΔΕΗ έως το 2030

Όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ, Κωνσταντίνος Μαύρος, η είσοδος στην Ουγγαρία αποτελεί μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης σε νέες αγορές, όπως η Πολωνία και η Σλοβακία, με στόχο την ανάπτυξη 2,2 GW έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης.

Στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου, ο Όμιλος ΔΕΗ επιδιώκει να αυξήσει την εγκατεστημένη ισχύ του στα 24,3 GW έως το 2030, από 12,4 GW το 2025, επενδύοντας κυρίως σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.

Ενίσχυση της παρουσίας στην ευρωπαϊκή αγορά

Η επέκταση στην Ουγγαρία έρχεται να προστεθεί στις δραστηριότητες του Ομίλου σε Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία, ενώ στα σχέδιά του περιλαμβάνονται και νέες αγορές όπως η Πολωνία και η Σλοβακία.

Έως το 2030, σχεδόν το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου ΔΕΗ θα βρίσκεται εκτός Ελλάδας, με ένα διαφοροποιημένο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο που θα περιλαμβάνει ηλιακή, αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και συστήματα αποθήκευσης, ενισχύοντας τον ρόλο του ως βασικού πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης στην ευρωπαϊκή αγορά.