ΔΕΗ: Η Δυτική Μακεδονία γίνεται πράσινος ενεργειακός κόμβος

Ο Όμιλος ΔΕΗ ολοκλήρωσε τις εργασίες κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών σε Αμύνταιο και Πτολεμαΐδα, αξιοποιώντας εκτάσεις πρώην λιγνιτωρυχείων. Η συνολική ισχύς φτάνει τα 2.130 MW, παράγοντας περίπου 3.150 GWh ετησίως, καλύπτοντας τις ανάγκες σχεδόν 750.000 νοικοκυριών και αποτρέποντας την έκλυση πάνω από 1,5 εκατ. τόνων CO2 ετησίως.

Παράλληλα, η θυγατρική ΔΕΗ Ανανεώσιμες ολοκλήρωσε δύο σταθμούς ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ενέργειας σε Πτολεμαΐδα και Μελίτη, ενώ προχωρά η κατασκευή του σταθμού BESS στο Αμύνταιο. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει επίσης τις άδειες για δύο μονάδες αντλησιοταμίευσης σε Καρδιά και Νότιο Πεδίο.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ, Κωνσταντίνος Μαύρος, τόνισε:

«Σε ένα ρευστό γεωπολιτικά και οικονομικά περιβάλλον, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εξασφαλίζουν την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας. Από το 2019 μέχρι σήμερα, το μερίδιο της θερμικής παραγωγής μειώθηκε από 67% σε 50%, με καθοριστική συμβολή του Ομίλου ΔΕΗ. Η Δυτική Μακεδονία μετατρέπεται στον νέο πράσινο ενεργειακό κόμβο της Ελλάδας, με το μεγαλύτερο cluster φωτοβολταϊκών έργων στην Ευρώπη.»

Σημαντικά φωτοβολταϊκά έργα

Μεταξύ των νέων σταθμών ξεχωρίζουν:

Φοίβη (550 MW): Σε περιοχές του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, πλησίον Ποντοκώμης. Παραγωγή 880 GWh, καλύπτει 196.000 νοικοκυριά και αποτρέπει 440 kt CO2 ετησίως.

Αμύνταιο (940 MW): Στις περιοχές Ροδώνας, Φιλώτας, Λακκιά και Περδίκκας, σε συνεργασία με RWE. Παραγωγή 1.500 GWh, για 298.000 νοικοκυριά, αποτρέπει >750 kt CO2.

Ηλιακό Βέλος 1 (200 MW): Πλησίον Πτολεμαΐδας, με παραγωγή 320 GWh για 71.000 νοικοκυριά και 160 kt CO2 ετησίως.

Εξοχή 7 & Ακρινή (80 MW έκαστος): Καλύπτουν 27.000–27.000 νοικοκυριά, αποτρέποντας περίπου 61 kt CO2 ετησίως.

Επιπλέον, δέκα μικρότεροι φωτοβολταϊκοί σταθμοί στην περιοχή παράγουν ενέργεια για χιλιάδες νοικοκυριά, μειώνοντας αντίστοιχα τις εκπομπές CO2.

Συμμετοχή των κατοίκων μέσω ομολόγου

Ο Όμιλος ΔΕΗ προσφέρει στους κατοίκους Κοζάνης και Φλώρινας τη δυνατότητα συμμετοχής στις επενδύσεις μέσω Ομολόγου ύψους €5 εκατ., με εγγυημένη ετήσια απόδοση 8% και αύξηση κεφαλαίου 40% σε πέντε χρόνια. Η συμμετοχή είναι δυνατή έως τις 17 Απριλίου 2026, με ονομαστική αξία ομολογίας €100 και ελάχιστη συμμετοχή πέντε ομολογίες.

Τα νέα φωτοβολταϊκά θα υποστηρίζονται από συστήματα ηλεκτροχημικής και υδραυλικής αποθήκευσης, που διαχειρίζονται το πλεόνασμα ενέργειας και διασφαλίζουν σταθερότητα στο δίκτυο.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ολοκλήρωσε τα BESS Πτολεμαΐδας και Μελίτης (συνολική ισχύς 98 MW, χωρητικότητα 196 MWh) και κατασκευάζει νέο σταθμό στο Αμύνταιο (50 MW, 200 MWh, 4 ώρες αυτονομία).

Παράλληλα, ωριμάζουν δύο μεγάλα αντλησιοταμιευτικά έργα στις πρώην εξορυκτικές περιοχές:

Καρδιά: 320 MW για 8 ώρες, με χρήση του παλιού ορυχείου ως κάτω δεξαμενή.

Νότιο Πεδίο: 240 MW για 12 ώρες, επένδυση €310 εκατ.

Αυτή η τεχνολογία μεγάλων αποθηκευτικών έργων επιτρέπει την αντιστάθμιση της στοχαστικότητας των ΑΠΕ και τη σταθεροποίηση του συστήματος με 100% πράσινο τρόπο, αξιοποιώντας τα παλιά ορυχεία ως φυσικές δεξαμενές νερού.