ΔΕΗ και METLEN χτίζουν «πράσινο» εργοστάσιο αποθήκευσης ενέργειας

Ο Όμιλος ΔΕΗ και η METLEN, κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, υπέγραψαν συμφωνία πλαίσιο (Joint Venture Agreement - JVA) για την σύσταση κοινής εταιρείας (joint venture), στην οποία κάθε μέρος θα συμμετέχει με ποσοστό 50%. Σκοπός του joint venture είναι η ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία χαρτοφυλακίου έργων αποθήκευσης BESS έως 1.500 MW/3.000 MWh σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία, εκ των οποίων τα 1.000MW αναμένονται να υλοποιηθούν εντός δωδεκαμήνου.

Για την κατασκευή των εν λόγω σταθμών αποθήκευσης θα χρησιμοποιηθούν δίωρες υγρόψυκτες συστοιχίες μπαταριών, καινοτόμου τεχνολογίας LFP, μεγιστοποιώντας τόσο την αξιοποιούμενη ενέργεια όσο και την ασφάλεια κατά τη λειτουργία.

Συνεισφέροντας τεχνογνωσία στην ανάπτυξη

Τα δυο μέρη συμπράττουν συνεισφέροντας τεχνογνωσία στην ανάπτυξη, κατασκευή και διαχείριση της ενέργειας. Ο Όμιλος ΔΕΗ, με την παρουσία του, στις τρεις χώρες διασφαλίζει την ταχύτατη ανάπτυξη και την αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας, ενώ η METLEN με τη μακροχρόνια εμπειρία και αξιόπιστη τεχνογνωσία, εξασφαλίζει την έγκαιρη και άρτια κατασκευή των έργων.

Οι σταθμοί αποθήκευσης πέραν του ότι υποστηρίζουν τη λειτουργία παρακείμενων φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών αποθηκεύοντας την πλεονάζουσα ενέργεια ώστε να διοχετευτεί στο σύστημα σε ώρες που δεν υπάρχει ήλιος ή αέρας, ταυτόχρονα συμβάλουν στην ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα από τη λειτουργία αυτών των σταθμών, αλλά και μελλοντικών σταθμών αποθήκευσης ενέργειας, βελτιστοποιείται η διαχείριση της παραγωγής των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μεγιστοποιείται ο βαθμός συνεισφοράς τους και αξιοποιείται στο έπακρο το δυναμικό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Οι επενδύσεις στην αποθήκευση διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή χρήση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και, επιπλέον, ενισχύουν την ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Η σημασία της συμφωνίας

Για τον Όμιλο ΔΕΗ, η συμφωνία αυτή εξασφαλίζει την υλοποίηση ενός μεγάλου μέρους του στόχου αποθήκευσης ενέργειας μέσα στην επόμενη τριετία, ενώ διασφαλίζει και την ταχύτητα της υλοποίησης. Ταυτόχρονα, οι όροι της συμφωνίας διασφαλίζουν την ποιότητα της κατασκευής και την καλή λειτουργία των έργων αποθήκευσης, τα οποία διαθέτουν γεωγραφική διασπορά σε χώρες που ήδη δραστηριοποιείται ο Όμιλος και θα βρίσκονται πλησίον έργων ΑΠΕ βελτιστοποιώντας τη λειτουργία τους.

Για τη METLEN, η συνεργασία αυτή αποτελεί κομβικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της για ισχυρή παρουσία στα έργα αποθήκευσης ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας την εκτεταμένη τεχνογνωσία της στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία ενεργειακών υποδομών. Η αποθήκευση ενέργειας, όπως προβλέπεται και στο Μεσοπρόθεσμο Business Plan, αποτελεί βασικό πυλώνα για τη μεγιστοποίηση της αξίας των χαρτοφυλακίων ΑΠΕ και τη μετάβαση σε ένα σύστημα υψηλής διείσδυσης καθαρής ενέργειας. Μέσα από την ανάπτυξη έργων BESS σε στρατηγικές ευρωπαϊκές αγορές και τη σύμπραξη με τον Όμιλο ΔΕΗ, η METLEN ενισχύει τον διεθνή της ρόλο, επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου και συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος.