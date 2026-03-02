«Πράσινη» σύμπραξη ΔΕΗ- Πανεπιστημίου Georgetown για τη νέα εποχή της εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Ο Όμιλος ΔΕΗ και το Πανεπιστήμιο Georgetown προχώρησαν σε στρατηγική συνεργασία για τη δημιουργία ενός νέου Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Georgetown, με την υποστήριξη του Ομίλου ΔΕΗ, υπέβαλε αίτηση για την ίδρυση του «Georgetown University Greece -University Legal Entity» (Πανεπιστήμιο Georgetown στην Ελλάδα), με στόχο την έναρξη λειτουργίας του το φθινόπωρο του 2026. Ο Όμιλος ΔΕΗ θα είναι ο μοναδικός εταίρος της νέας οντότητας, λειτουργώντας ως καταλύτης για την παρουσία του Πανεπιστημίου Georgetown στην Ελλάδα, επενδύοντας με αυτό τον τρόπο ενεργά στο ταλέντο.

Με την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Πανεπιστήμιο Georgetown σχεδιάζει να προσφέρει δύο από τα πιο επιτυχημένα μεταπτυχιακά του προγράμματα στην Ελλάδα: το Executive Master’s in Leadership μέσω της φημισμένης Σχολής Επιχειρήσεων McDonough, ακολουθούμενο από το M.S. in Environment and Sustainability Management, μία συνεργασία μεταξύ της Σχολής McDonough και του Earth Commons – Ινστιτούτου Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητας του Georgetown. Τα δύο προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε Έλληνες ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και στελέχη του Ομίλου ΔΕΗ.

Εξοπλίζοντας τους επαγγελματίες του αύριο

Το Executive Master’s in Leadership είναι ένα καταξιωμένο, πρωτοποριακό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει τους επαγγελματίες με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να πλοηγηθούν σε ένα ταχέως εξελισσόμενο παγκόσμιο τοπίο.

Συνδυάζοντας αυστηρή ακαδημαϊκή θεωρία με παγκόσμιες πρακτικές επιχειρηματικές γνώσεις, το πρόγραμμα στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των σύνθετων θεωριών ηγεσίας και των πραγματικών προκλήσεων, προετοιμάζοντας τους συμμετέχοντες να ηγηθούν με αξίες και όραμα σε έναν κόσμο παγκόσμιων αλλαγών στην ενέργεια και την οικονομία.

Το καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, M.S. in Environment and Sustainability Management, που προσφέρεται από το McDonough School of Business σε συνεργασία με το Earth Commons Institute, συνδυάζει επιστημονικές γνώσεις με επιχειρηματικές αρχές, προκειμένου να προετοιμάσει τους αποφοίτους να προωθήσουν τους παγκόσμιους στόχους βιωσιμότητας. Το πρόγραμμα αξιοποιεί το παγκοσμίου φήμης διδακτικό προσωπικό του Georgetown, προκειμένου να προσφέρει στους φοιτητές τις ολοκληρωμένες γνώσεις και την πρακτική εμπειρία που απαιτούνται για τη διαχείριση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των οργανισμών, με στόχο την αύξηση της αξίας τους και την ταυτόχρονη υποστήριξη του φυσικού περιβάλλοντος.

Και τα δύο προγράμματα είναι πιστοποιημένα από το AACSB ενώ το Georgetown θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εισαγωγή φοιτητών και το πρόγραμμα σπουδών. Τα μαθήματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματίες που εργάζονται, θα πραγματοποιούνται στην Αθήνα, θα διεξάγονται στα αγγλικά και θα ολοκληρώνονται με μία εντατική, δια ζώσης περίοδο φοίτησης και την τελετή αποφοίτησης στην Ουάσιγκτον, την πρωτεύουσα των ΗΠΑ.