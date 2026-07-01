Δείπνο Μητσοτάκη προς τιμήν της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Μέγαρο Μαξίμου

Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραθέτει δείπνο το βράδυ της Τετάρτης (1/7) στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle).



Το δείπνο έχει συμβολικό χαρακτήρα και αποτελεί ευκαιρία για ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών.



Στο δείπνο, εκτός από το πρωθυπουργικό ζεύγος, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του Μαρέβα, συμμετέχουν μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, της αμερικανικής πρεσβείας και της επιχειρηματικής κοινότητας που συνδέεται με τις ΗΠΑ.