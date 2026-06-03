Δέκα Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν οικονομικά συμφέροντα στη Space X του Έλον Μασκ

Δέκα Αμερικανοί αξιωματούχοι, ανάμεσά τους και ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, φέρονται να έχουν δηλώσει οικονομικά συμφέροντα σε εταιρείες που συνδέονται με τον Έλον Μασκ και συγκεκριμένα στη SpaceX και στην ΧΙ.

Οι δηλώσεις αυτές περιλαμβάνονται σε οικονομικές γνωστοποιήσεις που κατατέθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες διαφάνειας της αμερικανικής κυβέρνησης. Τα συμφέροντα αφορούν επενδύσεις, συμμετοχές σε επενδυτικά κεφάλαια ή άλλες οικονομικές σχέσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις δύο εταιρείες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει συζητήσεις στην Ουάσιγκτον σχετικά με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, κυρίως καθώς η Space X συνεργάζεται στενά με την αμερικανική κυβέρνηση μέσω συμβολαίων με τη NASA και το Πεντάγωνο, ενώ η XI επεκτείνεται δυναμικά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης της νομοθεσίας, ωστόσο το θέμα αναμένεται να εντείνει τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις σχέσεις μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών με κυβερνητικούς αξιωματούχους στις Ηνωμένες Πολιτείες.