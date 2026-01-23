«Δεν είμαι θιασώτης των πολιτικών φλερτ»

Η Νέα Αριστερά βρίσκεται σε διαδικασία προγραμματικού συνεδρίου ψάχνοντας να δει το ποια θα είναι η επόμενη μέρα του κόμματος την ώρα που στη «γειτονιά» της κεντροαριστεράς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια μεγάλη... αναβροχιά.

Περιμένοντας λοιπόν άπαντες τον Αλέξη Τσίπρα, άκουσα τον Αλέξη Χαρίτση στον Real FM να λέει πως δεν είναι θιασώτης των πολιτικών φλερτ όπως περιγράφονται στα ρεπορτάζ, ερωτηθείς για τις πληροφορίες ότι ο Ανδρουλάκης δεν αποκλείεται να κάνει κάποια εντυπωσιακή κίνηση προς την πλευρά του.

«Το ζήτημα των συνεργασιών αφορά προγραμματικές συμφωνίες και δεν είναι θέμα προσωπικών φιλοδοξιών και προσωπικών συνεννοήσεων» παρατήρησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς χωρίς να παραβλέψει να σχολιάσει και πάλι αιχμηρά τον Αλέξη Τσίπρα και τα σχέδιά του.

«Το ζήτημα είναι αν θα κομίσει κάτι νέο και αν θα απαντήσει στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία με ένα σαφές πολιτικό πρόσημο γιατί η αριστερά δεν μπορεί να έχει θολό πολιτικό λόγο ή λόγο του μέσου όρου».

Πάντως από τα όσα έχουν ακουστεί έως τώρα από τα χείλη του πρώην πρωθυπουργού, περισσότερο πιθανό δείχνει ένα σενάριο συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρουλάκη παρά με τον Τσίπρα.