Δένδιας από Λευκωσία: Η Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ έχει μια πολύ κεντρική σημασία

Στο συμβούλιο υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διεξαχθεί στη Λευκωσία, θα συμμετάσχει ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.



Σε δήλωσή του, προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στα ζητήματα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ενίσχυσης της κοινής αμυντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόσθεσε με νόημα: «Η Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και, βεβαίως, η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν».

Αναλυτικά, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε τα εξής:

«Σήμερα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη Διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία: o ρόλος τον οποίο θα έχει η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως, η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.



Εκτός από αυτό, θα συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν την αμυντική στρατηγική της ΕΕ, την ενιαία άμυνά μας, το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βραχίονα συμπληρωματικό στο ΝΑΤΟ, βασισμένο στο άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης [της ΕΕ], δηλαδή της αντίληψης για την αμοιβαία συνδρομή, την αμοιβαία βοήθεια, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.



Θα ήθελα, όμως, ως καταληκτική παρατήρηση, επειδή τελειώνει και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, να πω ότι για έναν Έλληνα Υπουργό είναι πάντα συγκινητικό να βρίσκεται εδώ, στη Λευκωσία, στην πρωτεύουσα του Κυπριακού Ελληνισμού, τη στιγμή που η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την Προεδρία της ΕΕ, της ενιαίας ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Πιστεύω ότι οι ψυχές του Γιάννου Κρανιδιώτη και του Θεόδωρου Πάγκαλου θα είναι ευτυχείς».

Το πρόγραμμα μετά την άτυπη σύνοδο

Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας, στο οποίο οι υπουργοί Άμυνας θα ανταλλάξουν απόψεις επί των αμυντικών διαστάσεων της υπό κατάρτιση Στρατηγικής Ασφάλειας, εστιάζοντας κυρίως στην προώθηση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην συμβολή της ΕΕ στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών λήψης αποφάσεων και στην επιχειρησιακή εφαρμογή του άρθρου 42 της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής.



Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κύπρο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα γίνει δεκτός το απόγευμα της Δευτέρας από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο και θα επισκεφθεί τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου κ.κ. Γεώργιο, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.