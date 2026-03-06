ΓΑΔΑ: Συνελήφθη Σουδανός που απειλούσε με δύο χειροβομβίδες - Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη από το ΤΕΕΜ

Τρεις αστυνομικοί από τη φρουρά της ΓΑΔΑ κατάφεραν να αποσπάσουν την προσοχή ενός ατόμου, που όπως διαπιστώθηκε είναι 48 ετών από το Σουδάν, και να τον ακινητοποιήσουν έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης όπου νωρίτερα είχε μεταβεί και απειλούσε για έκρηξη.

Κατά πληροφορίες, ο συλληφθείς είχε πάνω του τουλάχιστον δύο αντικείμενα που προσομοιάζαν με χειροβομβίδα και νωρίτερα είχε μεταβεί έξω από το κτίριο της ΓΑΔΑ και απειλούσε ότι είχε μαζί του εκρηκτικά.

Μιχάλης Λεγάκης/flash.gr

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς. Για λόγους ασφαλείας, η Ομάδα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη των αντικειμένων.

INTIME NEWS / ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, η απειλή ήταν σοβαρή καθώς εξουδετερώθηκαν από το ΤΕΕΜ δύο χειροβομβίδες, αμυντικού τύπου και οξυδωμένες, που είχε μαζί του σε σάκο!

Ωστόσο, λόγω της αστυνομικής επιχείρησης διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων:



- Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από το ύψος της οδού Πανόρμου, στο ρεύμα προς Πατήσια.

- Στην οδό Δημητσάνας, από το ύψος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Μιχάλης Λεγάκης/flash.gr

Οι οδηγοί ταλαιπωρήθηκαν για λίγη ώρα και κλήθηκαν να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας (που έγινε τελικά λίγο πριν από τις 8 το βράδυ).

