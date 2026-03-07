ΓΑΔΑ: Νέα τροπή με τον Σουδανό που απειλούσε με έκρηξη - Αυτές είναι οι χειροβομβίδες που είχε

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση με τον Σουδανό που φέρεται να απείλησε για έκρηξη έξω από τη ΓΑΔΑ έχοντας πάνω του δύο αμυντικές χειροβομβίδες το βράδυ της Παρασκευής (6/3).

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο άντρας είπε προανακριτικά ότι τις χειροβομβίδες τις βρήκε σε άλσος στην Ακρόπολη όπου έψαχνε «σαβούρα» για να αγοράσει ναρκωτικά.

Μάλιστα, αναφέρεται πως τα εκρηκτικά υλικά ήταν μέσα σε τάπερ, ασφαλισμένα με ταινία και προσεκτικά σφραγισμένες.

Έτσι, οι Αρχές εκτιμούν ότι μάλλον ο Σουδανός λέει αλήθεια, καθώς από το ποινικό του παρελθόν δεν προκύπτει κάτι άλλο πέρα από ναρκωτικά με τον ίδια, σήμερα, Σάββατο (7/3) να οδηγείται στον εισαγγελέα.