Ελλάδα Εκρηκτικός Μηχανισμός ΓΑΔΑ Αστυνομία Σουδάν

ΓΑΔΑ: Νέα τροπή με τον Σουδανό που απειλούσε με έκρηξη - Αυτές είναι οι χειροβομβίδες που είχε

Ο άντρας οδηγήθηκε σήμερα. Σάββατο (7/3) στον εισαγγελέα.

Intime
Intime
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος
Update: 14:04

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση με τον Σουδανό που φέρεται να απείλησε για έκρηξη έξω από τη ΓΑΔΑ έχοντας πάνω του δύο αμυντικές χειροβομβίδες το βράδυ της Παρασκευής (6/3).

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο άντρας είπε προανακριτικά ότι τις χειροβομβίδες τις βρήκε σε άλσος στην Ακρόπολη όπου έψαχνε «σαβούρα» για να αγοράσει ναρκωτικά.

whatsapp-image-2026-03-07-at-20134-pm.jpeg

Μάλιστα, αναφέρεται πως τα εκρηκτικά υλικά ήταν μέσα σε τάπερ, ασφαλισμένα με ταινία και προσεκτικά σφραγισμένες.

Έτσι, οι Αρχές εκτιμούν ότι μάλλον ο Σουδανός λέει αλήθεια, καθώς από το ποινικό του παρελθόν δεν προκύπτει κάτι άλλο πέρα από ναρκωτικά με τον ίδια, σήμερα, Σάββατο (7/3) να οδηγείται στον εισαγγελέα.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Εκρηκτικός Μηχανισμός ΓΑΔΑ Αστυνομία Σουδάν

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader