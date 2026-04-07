Διάκριση για το Bridgestone Potenza Sport EVO

Το Bridgestone Potenza Sport EVO με τεχνολογία ENLITEN στέφθηκε νικητής στο αναγνωρισμένο τεστ θερινών ελαστικών 2026 του περιοδικού sport auto, επιτυγχάνοντας την υψηλότερη συνολική βαθμολογία τόσο σε βρεγμένο όσο και σε στεγνό οδόστρωμα.

Το ελαστικό υπερ-υψηλών επιδόσεων (UHP) της Bridgestone, το οποίο δοκιμάστηκε σε ένα Mazda MX-5 στη διάσταση 205/45R17, ήταν ανάμεσα στα επτά ελαστικά που εξέτασε το sport auto και ήταν το μοναδικό που έλαβε την κορυφαία αξιολόγηση «εξαιρετικό» (outstanding), συγκεντρώνοντας 9,2 βαθμούς.

Οι ειδικοί δοκιμών του περιοδικού επαίνεσαν το Potenza Sport EVO για την εξαιρετικά ισορροπημένη απόδοσή του. Υπογράμμισαν τα δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης, περιγράφοντάς το ως «;Eνα πολύ ασφαλές αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά «ενεργό» ελαστικό, ο αδιαμφισβήτητος νικητής μας». Η ομάδα εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από το υψηλό επίπεδο πρόσφυσης και την ακρίβεια στον έλεγχο σε συνθήκες δυναμικής οδήγησης. Περιέγραψαν το ελαστικό ως «ένα άκρως «ενεργό» ελαστικό με ισχυρά αποθέματα πρόσφυσης τόσο σε βρεγμένες όσο και σε στεγνές επιφάνειες», το οποίο παραμένει «απόλυτα ελεγχόμενο στις αλλαγές στο φορτίο».

Το νέο premium ελαστικό της Bridgestone επέδειξε επίσης εντυπωσιακή απόδοση σε βρεγμένο οδόστρωμα, προσφέροντας μικρές αποστάσεις φρεναρίσματος, εξαιρετική πρόσφυση στις στροφές και ισχυρά αποθέματα ασφάλειας σε φαινόμενα υδρολίσθησης (aquaplaning).

Βασισμένο στο πολυβραβευμένο Potenza Sport, το νέο Bridgestone Potenza Sport EVO προσφέρει βελτιωμένες σπορ επιδόσεις, έλεγχο στο βρεγμένο, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αποδοτικότητα καυσίμου/ενέργειας, παράλληλα με μια διευρυμένη γκάμα διαστάσεων. Το ολοκαίνουριο Bridgestone Potenza Sport EVO με τεχνολογία ENLITEN προσφέρει εξαιρετικό έλεγχο στις υψηλές ταχύτητες, διατηρώντας τη σταθερότητα του οχήματος τόσο στην ευθεία όσο και στις στροφές.

Το ελαστικό παρέχει επίσης εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο, επιτυγχάνοντας την κορυφαία στην κατηγορία του βαθμολογία «A» στην ετικέτα της ΕΕ. Σε σύγκριση με το Potenza Sport, επιτυγχάνει 5% μικρότερη απόσταση φρεναρίσματος σε βρεγμένους δρόμους και 2% μικρότερη απόσταση φρεναρίσματος στο στεγνό.

Αυτές οι βελτιώσεις στις επιδόσεις συνοδεύονται από ενισχυμένη διάρκεια ζωής, προσφέροντας 15% μεγαλύτερη ωφέλιμη διάρκεια ζωής από τον προκάτοχό του – που ισοδυναμεί με περίπου 6.000 επιπλέον χιλιόμετρα. Το ελαστικό βελτιώνει επίσης την αποδοτικότητα καυσίμου και επεκτείνει την αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων (EV) χάρη στη μείωση της αντίστασης κύλισης έως και 6%.