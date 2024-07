Διαλειμματική νηστεία: Τα καλά τα ξέρεις. Τα κακά;

Όταν όλες οι δίαιτες έχουν αποτύχει, η διαλειμματική νηστεία -δεν τρώω τίποτα όλο το βράδυ- φαντάζει μονόδρομος για να ετοιμάσεις το σώμα σου για τις διακοπές του Αυγούστου. Είναι όμως η παράλειψη γευμάτων η λύση ή κινδυνεύεις;

Πρόσφατη έρευνα ωστόσο θέτει ερωτήματα για το πόσο αποτελεσματικό είναι για όλους ανεξαιρέτως ένα πρόγραμμα που αποκλείει από την διατροφή ένα ολόκληρο γεύμα.

Ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά...

Τι συμβαίνει όταν παραλείπουμε το βραδινό;

Κάθε φορά που τρώτε -ή δεν τρώτε– το σώμα πυροδοτεί μια σειρά αντιδράσεων, λένε οι ειδικοί. Ακόμη και μικρές εναλλαγές στις τακτικές ώρες γευμάτων μπορεί επηρεάσουν την όρεξη καθώς επιδρούν στους κιρκάδιους ρυθμούς του σώματος μας, δηλαδή στον 24ωρο βιολογικό κύκλο που καθορίζει πολλές σωματικές λειτουργίες, σύμφωνα με μια επιστημονική κριτική που δημοσιεύτηκε το 2021 στο περιοδικό Current Opinion in Biotechnology.

Μακροπρόθεσμα, η τακτική παράλειψη γευμάτων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τους γενικούς δείκτες υγείας. Μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2023 στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, συνδέει την κατανάλωση ενός μόνο γεύματος την ημέρα με μεγαλύτερο κίνδυνο θνησιμότητας ενώ σύμφωνα με τους ερευνητές η παράλειψη μεσημεριανού γεύματος ή δείπνου αυξάνει συγκεκριμένα τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Βραχυπρόθεσμα, η παράλειψη του δείπνου μπορεί να οδηγήσει σε διακυμάνσεις των τιμών σακχάρου στο αίμα που μπορεί να οδηγήσουν σε τρέμουλο ή έλλειψη ενέργειας.

