Δικαστική «βόμβα»: Αθώα η Σακίρα για φοροδιαφυγή - Διεκδικεί αποζημίωση μαμούθ από την Ισπανία

Μεγάλη δικαστική νίκη πέτυχε η Σακίρα απέναντι στις ισπανικές φορολογικές αρχές, βάζοντας τέλος σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις φορολογικού πολέμου της τελευταίας δεκαετίας.

Το Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας ακύρωσε τα πρόστιμα και τις οικονομικές απαιτήσεις που είχαν επιβληθεί στην παγκόσμια pop star για το φορολογικό έτος του 2011, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε ποτέ πως ζούσε μόνιμα στη χώρα.

Το σκεπτικό που «γκρέμισε» την υπόθεση



Οι ισπανικές αρχές υποστήριζαν επί χρόνια ότι η Σακίρα περνούσε πάνω από 183 ημέρες τον χρόνο στην Ισπανία λόγω και της σχέσης της με τον ποδοσφαιρικό αστέρα της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ και ότι το κέντρο των δραστηριοτήτων της βρισκόταν στη χώρα, άρα όφειλε να φορολογείται εκεί ως μόνιμη κάτοικος.

Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι η τραγουδίστρια βρισκόταν για μεγάλο μέρος του 2011 εκτός χώρας λόγω διεθνών επαγγελματικών υποχρεώσεων και παγκόσμιας περιοδείας.

Με λίγα λόγια, η εφορία δεν κατάφερε να αποδείξει πως η ζωή και τα οικονομικά της συμφέροντα είχαν μεταφερθεί τότε στην Ισπανία.

Η Σακίρα παίρνει πίσω μια περιουσία



Η απόφαση ανοίγει πλέον τον δρόμο για επιστροφή άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ στη Σακίρα.

Το ποσό αφορά:

φορολογικούς διακανονισμούς,

πρόστιμα,

αλλά και τόκους που είχαν συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια.

Πρόκειται για ένα τεράστιο οικονομικό «χτύπημα» στις ισπανικές φορολογικές αρχές, που κυνηγούσαν τη σταρ εδώ και σχεδόν μία δεκαετία.

«Με παρουσίαζαν σαν εγκληματία»



Όπως ήταν επόμενο μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η σταρ ξέσπασε μέσα από ανακοίνωσή της, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρξε ποτέ φορολογική απάτη.

«Για σχεδόν δέκα χρόνια με αντιμετώπιζαν σαν ένοχη. Κάθε βήμα της υπόθεσης διοχετευόταν στα media, διαστρεβλωνόταν και χρησιμοποιούσαν το όνομά μου για παραδειγματισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από μια οκταετή δοκιμασία που είχε απαράδεκτο κόστος και ανέδειξε έλλειψη σοβαρότητας στις διοικητικές πρακτικές», δήλωσε ο δικηγόρος της Σακίρα, Χοσέ Λουίς Πράδα.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Σακίρα ανέφερε ότι ελπίζει η υπόθεση να αποτελέσει προηγούμενο για «χιλιάδες απλούς πολίτες που κακοποιούνται καθημερινά από ένα σύστημα που τους θεωρεί ενόχους και τους αναγκάζει να αποδείξουν την αθωότητά τους, ενώ αντιμετωπίζουν οικονομική και ψυχολογική εξόντωση».

Τι έχει πληρώσει για να αποφύγει τη φυλακή

Η νέα δικαστική νίκη αφορά μόνο το φορολογικό έτος του 2011 και δεν αλλάζει τη συμφωνία που είχε κάνει η Σακίρα το 2023 για άλλη υπόθεση φοροδιαφυγής που αφορούσε τα έτη 2012-2014.

Τότε, η τραγουδίστρια είχε δεχθεί να πληρώσει πρόστιμο άνω των 7,3 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να αποφύγει ποινή φυλάκισης, κλείνοντας εξωδικαστικά τη διαμάχη με τις αρχές.

Παρότι η νέα απόφαση αποτελεί τεράστια δικαίωση για τη Σακίρα, η υπόθεση δεν έχει τελειώσει οριστικά, καθώς οι ισπανικές αρχές μπορούν ακόμη να προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο.