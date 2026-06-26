ΟΠΕΚΕΠΕ: Με τις απολογίες Μελά και Ρέππα συνεχίστηκε η δίκη – «Έχω υποστεί δολοφονία χαρακτήρα»»

Με την απολογία του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην προϊστάμενης της διεύθυνσης ελέγχων Αθανασίας Ρέππα συνεχίστηκε η δίκη για τις κατηγορίες της υπεξαγωγής εγγράφου, της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος.

Πρόκειται για την υπόθεση που αφορά τις καταγγελίες της ελέγκτριας του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευής Τυχεροπούλου, σχετικά με την έκθεση της με παράνομες επιδοτήσεις που δεν αξιοποιήθηκε από την διοίκηση του Οργανισμού.

«Όταν μπήκα πρόεδρος τελούσα ως μεταβατικός πρόεδρος και λίγο μετά υπό παραίτηση. Ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργούσε διαχειριστικά μέρα μέρα.

Αισθανόμουν σαν έφορος σε μια μεγάλη ΦΑΕ. Ενώ δεν ήταν αυτό το σκεπτικό μου. Δεν με ένοιαζε να γίνω υπουργός, με ένοιαζε να αξιοποιήσω την πορεία μου. Εκεί ήταν απλά ένα διαχειριστικό πράγμα που κάθε μέρα είχε και άλλα προβλήματα. Έτσι δεν ήμουν ευχαριστημένος με τη δουλειά που προσφέρω» ανέφερε ο κ. Μελάς στην αρχή της απολογίας του, μετά από μια σύντομη αναφορά στη διαδρομή του, μεταξύ των οποίων και στην υπουργοποίηση του στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του 2015.



«Το μόνο όραμα ήταν να ανεξαρτητοποιηθεί ο οργανισμός. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εκ του αντικειμένου του πάντα ήταν εργαλείο πολιτικής για το υπουργείο. Ότι και να γινόταν αν δεν πληρώνονταν οι αγρότες στην ώρα τους θα έφευγε ο υπουργός και μπορεί και να έπεφτε και η κυβέρνηση. Τίποτα άλλο δεν είχε σημασία. Κάθε υπουργός συναγωνιζόταν τον προηγούμενο για το ποιος θα πληρώσει πιο γρήγορα τους αγρότες. Ενώ αυτό ήταν λάθος. Τον αγρότη δεν τον νοιάζει αν θα πληρωθεί Τετάρτη ή Πέμπτη αλλά να πληρώνεται σωστά» ανέφερε.

Μιλώντας για τις επισυνδέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ανέφερε.

«Ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η εντιμότητα μου ούτε καν ως δημοσιογραφική μομφή. Πλέον έχω εμπλακεί σε μια δίνη αρνητικής δημοσιότητας πολύ άδικη. Έχω υποστεί δολοφονία χαρακτήρα. Υπήρξε μια ανώνυμη καταγγελία διαμαρτυρομένων υπαλλήλων, που σαφώς και πρέπει να ερευνηθεί, αλλά ενέπλεξαν υπηρεσιακούς του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι συγκάλυπταν και ανέφεραν και το όνομα μου.

«Ξεκίνησε μια επισύνδεση, έχω πάνω από 10.000 συνομιλίες. Αφού παρατάθηκε σε δίμηνα μέχρι τον Απρίλιο 2022, ο αρμόδιος εισαγγελέας αρνήθηκε να δώσει παράταση θεωρώντας ότι από όλες αυτές τις παρακολουθήσεις δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει τις καταγγελίες».

«Ω του θαύματος τότε προέκυψε νέα ανώνυμη καταγγελία και έτσι ζητήθηκε εκ νέου παράταση δίμηνη, και αποφασίστηκε Μάιο με Ιούλιο του 2022. Όταν ζητήθηκε κι άλλη παράταση, με απόφαση συμβουλίου εφετών απορρίφθηκε τον σεπτ2022 επειδή δεν είχε προκύψει κανένα στοιχείο. Παρουσιάζει ένα σκοτεινό ενδιαφέρον όλο αυτό.

Οτιδήποτε έχει γίνει πάντα λειτούργησα στα πλαίσια της νομιμότητας. Ποτέ δεν προκάλεσα ζημιά στα εθνικά ή Ευρωπαϊκά ταμεία Ποτέ δεν πίεσα κανέναν υπάλληλο.

Με κάθε σεβασμό αναφέρω αυτά γιατί αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι η δικαστική κρίση σας ενυπάρχει με μια ανθρώπινη υπόσταση. Μπαίνετε στο ίντερνετ, βλέπετε τηλεόραση, και τα λοιπά, ακούτε πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματική μου εικόνα. Θα ήθελα να με κρίνετε με τα στοιχεία αυτής της δίκης και όχι με όσα ακούγονται».

Σε άλλο σημείο της απολογίας του ανέφερε

«Είτε από αμέλεια, είτε από άλλη προσέγγιση, είτε από στόχευση, πράγματα αγνοήθηκαν, άλλα υποβαθμίστηκαν, άλλα διαστρεβλώθηκαν. Ειπώθηκε η κορυφή του παγόβουνου. Το από κάτω κομμάτι δεν ειπώθηκε.

Ειπώθηκαν και άλλα που με εντυπωσίασαν, υπήρξε ένα κλίμα φόβου σε κάποιους μάρτυρες. Στον κ. Βάρρα ποτέ δεν μίλησα με χαμηλό σεβασμό, δεν δημιούργησα ποτέ συνθήκες αποκλεισμών η ομάδες ή φράξιες. Πάντα λειτουργούσα θεσμικά. Μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι ειπώθηκαν ακόμα και από τον Θεοδωρόπουλο που είχαμε σωστή συνεργασία σε τόσα θέματα.

Με την Τυχεροπούλου δεν είχα επαφή, απλά τη μετέφερα σε ομόβαθμη θέση, μετά από ενάμισι χρόνο, καμία υποβάθμιση δεν είχε. Δεν είχα καμία επαφή η αντιδικία. Ο διευθυντής της μου είπε ότι υστερούσε στη δουλειά λόγω γνωστικού αντικειμένου και παραπονούνταν οι συνάδελφοι της».



Πρόεδρος: Ποιοι παραπονούνταν;

Κατηγορούμενος: Με τους υπαλλήλους δε μίλησα, ο διευθυντής της μου είπε... ήταν και για αυτούς εξαιρετικά δύσκολη περίοδος. Είχε ανάγκη 100% δύναμη πυρός, δεν ήταν προσωπικό το θέμα. Ξέροντας την ιστορία και ότι παραιτήθηκε ο Βάρρας δεν είχα καμία επικοινωνία με κανέναν. Είναι από αστεία ως λυπηρά όλα αυτά. Εγώ αν είχα τέτοιο πρόβλημα ως πρόεδρος με τον αντιπρόεδρο μου θα το έδειχνα, θα πήγαινα στον υπουργό και θα έλεγα ότι υπάρχουν ενδείξεις ανεντιμότητας η ολιγωρίας.



Όταν ο Βάρρας έφυγε και έγινε σύμβουλος του πρωθυπουργού, θα έπρεπε να πει ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργούν έτσι. Και θα ζητούσα να με διώξει. Αυτή τη φημολογία δεν μπορώ να την καταλάβω ως άνθρωπος.

Η Τυχεροπούλου ήρθε με ένα ντοσιέ αποτελεσμάτων ευρημάτων που κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της διοίκησης. Παράλληλα έφερε και ένα μικρό κλασέρ με μια αποτύπωση μεθοδολογίας, λέγοντας μου ότι δεν πρόλαβε να βγάλει φωτοτυπίες για όλους. Η θέση μου ποια ήταν; Η θέση μου θεσμικά, λογικά και ορθά ήταν να το πάρω και να το δώσω στη διεύθυνση τεχνικών ελέγχων για να δει τι έχει γίνει. Όλο αυτό δεν ήταν γιατί αμφισβητήθηκε η δουλειά της, αλλά γιατί θα έπρεπε να ακολουθεί ένα τρόπο που να παράγει έννομο αποτέλεσμα.

Κατηγορούμαι για μια υπεξαγωγή εγγράφου, η οποία εκτός ότι δεν έγινε... Δεν αναφέρεται πουθενά ότι δεν βρέθηκε το υλικό. Εγώ πήρα το υλικό και το ντοσιέ αρχειοθετήθηκε στο αρχείο διοίκησης. Άρα εγώ δεν έχω εικόνα του τι μπορεί να έψαξαν η που δεν μπορεί να έψαξαν. Αλλά κανείς δεν ενδιαφερόταν για το έγχαρτο υλικό.

Αυτά υπήρχαν μέσα στο ηλεκτρονικό σύστημα. Ακόμα και οι σημειώσεις στο κλασέρ ήταν εκτυπώσεις που μπορούσαν να ανακτηθούν. Άρα θα ήταν κουτό οποιοδήποτε να σκεφτεί να κρύψει η να καταστρέφει ένα έγγραφο, από τη στιγμή που υπήρχε ανά πάσα στιγμή στο σύστημα.

Θέαση στα αποτελέσματα του ελέγχου έχουν όλες οι περιφερειακές μονάδες. Άρα ποιος να εξαφανίσει ποιο έγγραφο; Αυτό θα είχε νόημα αν είχε διακινηθεί εν κρυπτώ μόνο στο χαρτί. Όσον αφορά την υπόθαλψη. Εγώ δεν ξέρω ούτε έναν από αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπαμε μόνο ΑΦΜ. Κανένας δεν πληρώθηκε κατευθείαν και μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου κάποιοι πληρώθηκαν. Δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία από κανέναν πρόεδρο. Αλίμονο αν ένας αντιπρόεδρος έμπαινε να ελέγξει ένα ένα τα ΑΦΜ.

Όλο αυτό που έγινε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την αρχή ξεπλύματος και η αναζήτηση εγγράφων... Το αν αυτοί οι άνθρωποι λειτούργησαν έτσι, δεν έχω στοιχεία να το πω. Αυτά όλα δεν θα μπορούσαν να συνιστούν παράβαση καθήκοντος. Ρωτούσε ο εισαγγελέας το πότε μπορούσαν να σταλούν στοιχεία στην εισαγγελία.

Θα μπορούσε ο πρόεδρος , αλλά αυτό έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Η πρώτη μοίρα θα ήταν να έχει βρεθεί το αδίκημα, η παρατυπία, η παρανομία. Και να είναι τέτοια που να αξίζει το θέμα να ασχοληθεί η δικαιοσύνη. Γιατί αν κάποιος αντί για 8 εκτάρια δήλωσε 20 και πήρε λίγα λεπτά παραπάνω, δεν είναι τόσο μεγάλο ζήτημα.

Εγώ έχω φέρει μαζί μου 8 μηνυτήριες αναφορές με εξόφθαλμες περιπτώσεις. Ζητούσαν ενισχύσεις και ο υπογράφων είχε πεθάνει. Αυτό πρέπει να το στείλεις. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε ποτέ ένα σαφή ορισμό του το είναι παράνομο, τι οφείλουμε να διαβιβάζουμε και τι όχι.

Αν μπαίναμε στη διαδικασία ότι όλα αυτά κατευθείαν είναι αντικείμενα ποτέ διαβίβαση, γιατί ο Βάρρας όταν πήρε τα χαρτιά της Τυχεροπούλου με τους 99 δεν τα στείλε όλα κατευθείαν στον εισαγγελέα και έστειλε ένα μέρος; Έπρεπε να τα έχει στείλει όλα με αυτή τη λογική.

Έστειλα στο Θεόδωροπουλο μια ερώτηση γιατί το έκανε αυτό ο Βάρρα, η απάντηση του ήταν δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του ο άνθρωπος. Είναι μια ανθρώπινη απάντηση , αλλά όχι η απάντηση του υπεύθυνου ενός οργανισμού που μοιράζει 3 δις το χρόνο.

Είναι άδικο αυτό που συμβαίνει τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για όλα αυτά τα παιδιά που δούλευαν χρόνια με δύσκολες συνθήκες. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχεται από 3-4 όργανα, Ευρωπαϊκή επιτροπή, φορέας λειτουργίας, πιστοποίησης. Ξεγελάστηκαν δηλαδή όλοι αυτοί επί χρόνια; Το κατηγορητήριο είναι σε απόσταση με αυτά που έκανα.



Νιώθω την υποχρέωση με όσα ειπώθηκαν εδώ να καταδείξω μια σειρά μέτρων που λήφθηκαν για τη συμμόρφωση με τους σκοπούς του οργανισμού. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι κρις κραφτ, είναι υπερωκεάνιο. Πριν στρίψει κι αλλάξει κατεύθυνση πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Αν κάποιος λίγο υστερήσει... Τα αποτελέσματα καθυστερούν ακόμα παραπέρα».

Αρνήθηκε τα πάντα η Αθανασία Ρέππα

Στη δική της απολογία, η τότε επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέππα, αρνήθηκε επίσης όσα της αποδίδονται.

«Είδα την έκθεση της Τυχεροπούλου, δεν τη διάβασα, τη χρέωσα στο αρμόδιο τμήμα σχεδιασμού οργάνωσης και αξιολόγησης ελέγχου και κράτησα ένα αντίγραφο. την επόμενη μέρα τη διάβασα, κούνησα το κεφάλι και λέω ότι έχουμε ξανά τα ευρήματα του 2019 με μια άλλη μορφή. Σκέφτηκα ότι υπάρχει θέμα, κάτι πρέπει να γίνει. Είδα ότι ανέφερε κάποια συνημμένα τα οποία εγώ δεν είχα. Είδα και εκτυπωμένα έντυπα από το σύστημα, είδα ότι συμφωνούσαν οι εκτυπώσεις με αυτά που έβλεπα στο σύστημα.

Μου έκανε εντύπωση ότι ενώ στα παραρτήματα γινόταν λόγος σε εντολές ελέγχου, αναφερόταν σε αρχεία που δεν υπήρχε εντολή... Δεν ήταν προσδιορισμένος ο πληθυσμός που είχε προκύψει αυτός ο πίνακας. Για κάθε παραγωγό η κοινότητα ζητά πλήρη ανάλυση, πως επιλέχθηκε, ποιο είναι το ρισκ ανάλυσις.

Αυτό αφήνει περιθώριο διακριτικής μεταχείρισης, ανισότητας, αδιαφάνειας. Πχ σε ένα αρχείο με πολλούς παραγωγούς , με ποια σειρά θα τους ελέγξω; Κάπως πρέπει να προσδιορίσει ο ελεγκτής πως κατέληξε στο συμπέρασμα του. Να υπάρχει ένας κανόνας. Μου έκανε εντύπωση αυτό, ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένη εντολή ελέγχου και υπογραφή είχε μόνο της κυρίας Τυχεροπούλου».

Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη απολογία, η κα Ρέππα βούρκωσε όταν ανέφερε ότι ακόμα δεν έχει καταλάβει το λόγο για τον οποίο κατηγορείται, αφού διαβίβασε αρμοδίως το φάκελο της Τυχεροπούλου, έχοντας ως μέριμνα αυτός να μπορεί να αξιοποιηθεί ελεγκτικά.