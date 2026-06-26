ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 57 αγρότες στην Κρήτη - Αθώα μία παραγωγός που επέστρεψε επιδοτήσεις

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Ένοχοι κρίθηκαν 57 αγρότες από την Κρήτη που σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπραξαν παρανόμως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά πλειοψηφία το δικαστήριο έκρινε αθώα μία παραγωγό επειδή επέστρεψε εντόκως τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται περί τις 30 χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι εμπλεκόμενοι φέρονται ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για εκτάσεις που δήλωναν στην Καστοριά ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου, ενώ οι ίδιοι διέμεναν στην Κρήτη.

Το δικαστήριο διέκοψε για την 1η Ιουλίου, προκειμένου να αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβάλει.