ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 57 αγρότες στην Κρήτη - Αθώα μία παραγωγός που επέστρεψε επιδοτήσεις
Το δικαστήριο θα αποφανθεί την 1η Ιουλίου για τα ελαφρυντικά και τις ποινές, μετά την ετυμηγορία επί της υπόθεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Ένοχοι κρίθηκαν 57 αγρότες από την Κρήτη που σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπραξαν παρανόμως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κατά πλειοψηφία το δικαστήριο έκρινε αθώα μία παραγωγό επειδή επέστρεψε εντόκως τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται περί τις 30 χιλιάδες ευρώ.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι εμπλεκόμενοι φέρονται ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για εκτάσεις που δήλωναν στην Καστοριά ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου, ενώ οι ίδιοι διέμεναν στην Κρήτη.
Το δικαστήριο διέκοψε για την 1η Ιουλίου, προκειμένου να αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβάλει.