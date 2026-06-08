ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύο προφυλακίσεις για το κύκλωμα σε Κοζάνη και Αγρίνιο - Συνεχίζονται οι απολογίες

Δυο προφυλακίσεις μέχρι στιγμής για το κύκλωμα με τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-24.

Πρόκειται για έναν υπάλληλο Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων και έναν παραγωγό, ενώ τρεις κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5.000 έως 15.000 ευρώ.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολοίπων επτά κατηγορουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά τις απολογίες τους οι γονείς του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κοζάνη, 86 και 81 ετών.

Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και εγγύησης 10.000 ευρώ στον καθένα.

Ποιες κατηγορίες βαραίνουν τους 13



Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν οι 13 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024, ύψους κατά το κατηγορητήριο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν σε βάρος τους κατά περίπτωση ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονταν διαχειριστής και υπάλληλος ΚΥΔ (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων), ενώ συνολικά στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 39 άτομα.



Οι Αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, κατά την έρευνα έχουν προκύψει και φορολογικές παραβάσεις που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.