ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οι 13 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο

Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν οι 13 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024, ύψους κατά το κατηγορητήριο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν σε βάρος τους κατά περίπτωση ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.



Όλοι οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονταν διαχειριστής και υπάλληλος ΚΥΔ (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων), ενώ συνολικά στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 39 άτομα.



Οι Αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, κατά την έρευνα έχουν προκύψει και φορολογικές παραβάσεις που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.