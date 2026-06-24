Λάρισα: Συλλαλητήριο αγροτών με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης

Συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, με τη συμμετοχή αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων. Η κινητοποίηση οργανώθηκε από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας.

Στο κέντρο της πόλης βρέθηκαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, ενώ οι συμμετέχοντες έθεσαν ζητήματα που αφορούν τις πληρωμές επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, τα προβλήματα από το σύστημα monitoring, τις ζημιές από ασθένειες και φυσικές καταστροφές, καθώς και το κόστος παραγωγής.

ΤΖΕΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ/EUROKINISSI

Ανησυχία για το κόστος παραγωγής

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν επίσης μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, με αναφορές στο αγροτικό πετρέλαιο, στις αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων και σε φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά. Όπως υποστήριξαν, τα ζητήματα αυτά επηρεάζουν άμεσα τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

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