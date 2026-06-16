Νέα καταγγελία Τυχεροπούλου: «Φωτογραφικός αποκλεισμός» από τον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέο επεισόδιο ανοίγει στην υπόθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, της πρώην διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία είχε δικαιωθεί δικαστικά για την καθαίρεσή της.

Με δήλωσή του, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, Αντώνης Βαγιάνος, καταγγέλλει ότι η ΑΑΔΕ έκρινε «μη επιλέξιμη» την υποψηφιότητά της για θέση προϊσταμένης Διεύθυνσης στην Κεντρική Υπηρεσία της ΓΔΕΛΕΠ, δηλαδή της Γενικής Διεύθυνσης που συνδέεται με τον «νέο ΟΠΕΚΕΠΕ» μετά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τη δήλωση, η απόφαση της ΑΑΔΕ βασίζεται σε νέες διατάξεις που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 και, κατά την πλευρά Τυχεροπούλου, έχουν «φωτογραφικό» χαρακτήρα, με στόχο τον αποκλεισμό της από θέση ευθύνης στην κεντρική υπηρεσία.

Ο κ. Βαγιάνος συνδέει την απόφαση με τη δικαστική δικαίωση της εντολέως του από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Όπως αναφέρει, με την απόφαση 411/2026 το δικαστήριο έκρινε παράνομη και εκδικητική την καθαίρεσή της και διέταξε την επανατοποθέτησή της σε θέση διευθύντριας.

Τι καταγγέλλει η πλευρά Τυχεροπούλου

Στη δήλωση γίνεται λόγος για «μία ακόμη παράνομη πράξη εκδικητικής μεταχείρισης και mobbing», η οποία, σύμφωνα με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, παραβιάζει το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

Η πλευρά Τυχεροπούλου αποδίδει τον αποκλεισμό στη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στον ρόλο της στην ανάδειξη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι νέες διατάξεις του άρθρου 75 του Οργανισμού της ΑΑΔΕ αποκλείουν υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ μόνο από θέσεις προϊσταμένων στην Κεντρική Υπηρεσία της ΓΔΕΛΕΠ, όπου υπηρετούσε η κ. Τυχεροπούλου. Αντίθετα, όπως υποστηρίζει η πλευρά της, επιτρέπεται η τοποθέτηση υπαλλήλων ΤΕ σε θέσεις προϊσταμένων σε περιφερειακές διευθύνσεις της ίδιας υπηρεσίας, αλλά και σε θέσεις προϊσταμένων στη Διεύθυνση Πληροφορικής της ΑΑΔΕ.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της μιλά για «θεσμική αντιφατικότητα», υποστηρίζοντας ότι τα καθήκοντα παραμένουν ουσιαστικά ταυτόσημα με εκείνα που υπήρχαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου, κατά τη δήλωσή του, ο κανονισμός προέβλεπε ρητά τη δυνατότητα τοποθέτησης υπαλλήλων ΤΕ σε θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων Κεντρικής Υπηρεσίας.

Η δικαίωση Τυχεροπούλου

Η υπόθεση Τυχεροπούλου έχει βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη διερεύνηση των αγροτικών επιδοτήσεων και τη συνεργασία της πρώην διευθύντριας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.



Η ίδια είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη μετά την απομάκρυνσή της από τη θέση της διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά από τους συνηγόρους της, ακύρωσε την καθαίρεσή της, κρίνοντας ότι η απομάκρυνσή της ήταν παράνομη και καταχρηστική.



Η δικαστική απόφαση διέταξε την επανατοποθέτησή της σε θέση διευθύντριας, καθώς και την αποκατάσταση μισθολογικών απωλειών και την καταβολή αποζημίωσης για ηθική βλάβη.



Η ΑΑΔΕ, από την πλευρά της, είχε δηλώσει σε προηγούμενες ανακοινώσεις της ότι εφαρμόζει ενιαία το θεσμικό πλαίσιο, με βάση τις αρχές της ισότητας, της αμεροληψίας και της μη διάκρισης, ενώ είχε υποστηρίξει ότι η τοποθέτηση της κ. Τυχεροπούλου μετά τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έγινε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τη δήλωση του δικηγόρου της, η Παρασκευή Τυχεροπούλου έχει ήδη προχωρήσει σε προσβολή και της νέας απόφασης της ΑΑΔΕ, με στόχο, όπως αναφέρεται, «να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η αξιοκρατία».