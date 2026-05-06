Δίκη OpenAI: «Ο Μασκ ήθελε 80 δισ. δολάρια για αποικισμό του Άρη» - Κατάθεση-φωτιά του προέδρου

Ο πρόεδρος της OpenAI κατέθεσε την Τρίτη (5/5) ότι ο Έλον Μασκ είχε στηρίξει τη μετατροπή της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης σε κερδοσκοπική, αλλά ζητούσε απόλυτο έλεγχο, μεταξύ άλλων για να συγκεντρώσει περίπου 80 δισ. δολάρια με στόχο τη δημιουργία αποικίας στον Άρη.

Η κατάθεση του Greg Brockman δόθηκε στη δεύτερη εβδομάδα της δίκης στην Καλιφόρνια, η οποία ενδέχεται να καθορίσει το μέλλον της OpenAI, της εταιρείας που προκάλεσε παγκόσμια έκρηξη ενδιαφέροντος για τη γενετική ΤΝ μετά την κυκλοφορία του ChatGPT στα τέλη του 2022.

Ο Brockman ανέφερε επίσης ότι η OpenAI σχεδιάζει να δαπανήσει 50 δισ. δολάρια σε υπολογιστικούς πόρους μέσα στο 2026, αναφέρει το Reuters.

Η αγωγή του Μασκ και οι κατηγορίες κατά Altman και Brockman

Ο Μασκ κατηγορεί την OpenAI και τον διευθύνοντα σύμβουλο Σαμ Άλτμαν ότι τον εξαπάτησαν, οδηγώντας τον να συνεισφέρει 38 εκατ. δολάρια σε έναν οργανισμό που υποτίθεται θα παρέμενε μη κερδοσκοπικός. Αντ’ αυτού, όπως ισχυρίζεται, η εταιρεία μετατράπηκε σε κερδοσκοπική δομή προς ίδιον όφελος των επικεφαλής της.

Ο δισεκατομμυριούχος ζητά αποζημιώσεις ύψους 150 δισ. δολαρίων υπέρ του μη κερδοσκοπικού σκέλους της εταιρείας και την απομάκρυνση Altman και Brockman από τις ηγετικές τους θέσεις. Ο Μασκ αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2018.

«Ήθελε τον πλήρη έλεγχο» - Τι αποκάλυψε ο Brockman



Στη δεύτερη ημέρα της κατάθεσής του, ο Brockman ανέφερε ότι ήδη από το 2017 ο Μασκ πίεζε να αλλάξει η εταιρική δομή της OpenAI, υποστηρίζοντας πως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός δεν μπορούσε να συγκεντρώσει τα τεράστια κεφάλαια που απαιτούνται για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων ΤΝ.



Ο Brockman είπε ότι ο Μασκ είχε ξεκαθαρίσει πως ήθελε να γίνει ο επικεφαλής της OpenAI, εάν προχωρούσε η αλλαγή της δομής, με μοναδικό «αντίπαλο» για τη θέση τον Sam Altman.

Ο ίδιος περιέγραψε μια έντονη συνάντηση, όπου ο Μασκ υποστήριξε ότι «δικαιούται» την πλειοψηφική συμμετοχή στην OpenAI λόγω της επιχειρηματικής του εμπειρίας. Σύμφωνα με τον Brockman, ο Μασκ εξήγησε πως θα χρησιμοποιούσε αυτή τη συμμετοχή για τη δημιουργία μιας αυτοσυντηρούμενης πόλης στον Άρη, απαιτώντας κεφάλαια ύψους περίπου 80 δισ. δολαρίων.

«Στο τέλος, ήθελε τον πλήρη έλεγχο» είπε ο Brockman, προσθέτοντας πως ο Μασκ είχε δηλώσει ότι θα αποφάσιζε ο ίδιος πότε και αν θα τον παραχωρούσε.

Ένταση στη συνάντηση - Ο Μασκ φεύγει κρατώντας έναν πίνακα

Ο Brockman δήλωσε ότι η συνάντηση του Αυγούστου του 2017 ξεκίνησε θετικά. Ο Μασκ είχε χαρίσει αυτοκίνητα Tesla σε εργαζόμενους της OpenAI, ενώ ο τότε επικεφαλής επιστήμονας Ilya Sutskever είχε ζωγραφίσει έναν πίνακα με Tesla για να του τον προσφέρει ως ένδειξη ευγνωμοσύνης.

Όμως, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Brockman, ο Μασκ εξοργίστηκε όταν συζητήθηκε μια πιθανή μετοχική δομή που δεν τον ικανοποιούσε. «Είπε απλά: ‘Αρνούμαι’». Ο Brockman εξήγησε ότι ο Μασκ σηκώθηκε απότομα, τόσο έντονα που ανησύχησε μήπως τον χτυπήσει, αλλά εκείνος άρπαξε τον πίνακα του Sutskever και αποχώρησε οργισμένος, ανακοινώνοντας ότι θα παγώσει τη χρηματοδότηση μέχρι να λυθεί η διαφωνία.

Τα οικονομικά κίνητρα και η αναδιοργάνωση της OpenAI το 2019

Οι δικηγόροι του Μασκ προσπάθησαν να παρουσιάσουν τον Brockman ως κάποιον που επίσης είδε οικονομικές προοπτικές στην OpenAI. Ο ίδιος κατέθεσε ότι το μερίδιό του σήμερα αξίζει σχεδόν 30 δισ. δολάρια, ενώ διαθέτει συμμετοχές σε δύο startups που έχει χρηματοδοτήσει ο Altman, καθώς και 1% στο οικογενειακό fund του.

Στα στοιχεία της δίκης συμπεριλαμβάνεται και ένα προσωπικό σημείωμα του Brockman από το 2017, στο οποίο είχε γράψει: «Οικονομικά, τι θα με οδηγήσει στο 1 δισ.;».

Το Μάρτιο του 2019, η OpenAI άλλαξε επίσημα μοντέλο, ιδρύοντας μια κερδοσκοπική εταιρεία περιορισμένου κέρδους (capped-profit) υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, επιτρέποντας την είσοδο εξωτερικών επενδυτών.

Έκτοτε η εταιρεία έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 100 δισ. δολάρια για έρευνα, υπολογιστική ισχύ και ανάπτυξη — ενόψει μιας πιθανής δημόσιας εγγραφής που θα μπορούσε να αγγίξει το 1 τρισ. δολάρια μέσα στο έτος.

Η θέση της OpenAI: «Ο Μασκ πικράθηκε που έφυγε πριν τις μεγάλες επιτυχίες»

Η OpenAI υποστηρίζει ότι ο Μασκ έχει στραφεί εναντίον της επειδή εγκατέλειψε το διοικητικό συμβούλιο πριν από την άνοδο της εταιρείας και τώρα επιδιώκει να πάρει τον έλεγχο. Επίσης ισχυρίζεται ότι η αγωγή εξυπηρετεί την ενίσχυση της δικής του εταιρείας ΤΝ, της xAI, η οποία συγχωνεύθηκε με τη SpaceX τον Φεβρουάριο.

Η SpaceX ενδέχεται επίσης να προχωρήσει σε δημόσια εγγραφή φέτος, πιθανώς μεγαλύτερη από εκείνη της OpenAI.

Το «μπόνους Άρη» της SpaceX

Σύμφωνα με στοιχεία καταχώρισης, το διοικητικό συμβούλιο της SpaceX ενέκρινε τον Ιανουάριο ένα τεράστιο πακέτο κινήτρων για τον Musk: 200 εκατομμύρια μετοχές με υπερ-ψηφιστική ισχύ, εφόσον η εταιρεία φτάσει χρηματιστηριακή αξία 7,5 τρισ. δολαρίων και δημιουργήσει μόνιμη αποικία στον Άρη με τουλάχιστον 1 εκατομμύριο κατοίκους.