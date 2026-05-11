Πρώτη πανεπιστημιακή σχολή Τεχνητής Νοημοσύνης στη Μόσχα με επικεφαλής την κόρη του Πούτιν

«Προσφέρουμε τις πρώτες 36 θέσεις προπτυχιακών φοιτητών, από τις οποίες οι 20 με κρατική χρηματοδότηση και 36 θέσεις μεταπτυχιακών, από τις οποίες οι 20 με κρατική χρηματοδότηση», ανακοίνωσε και επισήμως ο Ιβάν Οσέλεντετς, διευθυντής της Σχολής Τεχνητής Νοημοσύνης στο κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας (MGU).

Το ρωσικό ανεξάρτητο ενημερωτικό μέσο T-Invariant μεταδίδει πως την Τρίτη 21 Απριλίου το Πανεπιστήμιο MGU διοργάνωσε συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσει τα εγκαίνια της νέας ανώτατης σχολής για σπουδές στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η σχολή ιδρύθηκε το 2025 με ντε φάκτο πρόεδρο την Κατερίνα Τιχόνοβα, νεότερη κόρη του Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία ηγείται από το 2020 του Ινστιτούτου Τεχνητής Νοημοσύνης του MGU, σύμφωνα με τους Moscow Times. Η νεοϊδρυθείσα σχολή ενώνει τις δυνάμεις της με εκείνες του Ινστιτούτου και άλλων ερευνητικών κέντρων της Ρωσίας και θα λειτουργεί ως κέντρο εκπαίδευσης των φοιτητών, ενημερώνει ο ιστότοπος του Πανεπιστημίου.

Με επικεφαλής στο οργανόγραμμα τον Ιβάν Οσέλεντετς, δόκτωρα και καθηγητή στην Ρωσική Ακαδημία Επιστημών, η νέα σχολή χρηματοδοτείται από τον δισεκατομμυριούχο Όλεγκ Ντερίπασκα. Το T-Invariant αναφέρει πως ο ιδρυτής της βιομηχανίας- γίγαντας στον κλάδο του αλουμινίου- Rusal και της τράπεζας VTB ήταν παρών και με ενεργό ρόλο στην συνέντευξη Τύπου του Πανεπιστημίου. Το κόστος των διδάκτρων για τους φοιτητές θα ανέρχεται σε 500.000 ρούβλια ετησίως, περίπου 5.800 ευρώ, με την εκκίνηση της διαδικασίας των εγγραφών να προβλέπεται για την 20ή Ιουνίου, μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο σκοπός μας είναι να εκπαιδεύσουμε ερευνητές, πραγματικούς ηγέτες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ικανούς να δημιουργήσουν νέα μοντέλα και να φέρουν νέες ιδέες για να απαντήσουν με επιτυχία σε τρέχοντα επιστημονικά προβλήματα και να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις», αναφέρει το Πανεπιστήμιο στον ιστότοπό του. Απώτερος σκοπός του εγχειρήματος η δημιουργία κυρίαρχου ρωσικού κλάδου Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η πανίσχυρη Τιχόνοβα και ο ρόλος της αδελφής του Προέδρου

Κομβικό πρόσωπο που κινεί τα νήματα στον σχεδιασμό των projects της νέας σχολής είναι η Κατερίνα Τιχόνοβα παρά το γεγονός πως εμφανίζεται ως επικεφαλής ο καθηγητής Οσέλεντετς, σύμφωνα με το T-Invariant. Η δεύτερη κόρη του Βλαντίμιρ Πούτιν με την πρώην σύζυγό του Λουντμίλα Οτσερέτναγια σπούδασε Μαθηματικά και Φυσική στο ίδιο Πανεπιστήμιο όπου σήμερα είναι μέλος του επιστημονικού συμβουλίου ενώ αρκετά διεθνή μέσα έχουν αναφερθεί κατά καιρούς στα χρόνια που υπήρξε αθλήτρια των ακροβατικών χορευτικών κατά το παρελθόν.

Η εφημερίδα Moscow Times αναφέρεται εκτενώς στην συγχώνευση της νέας πανεπιστημιακής σχολής του MGU με το Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης του οποίου ηγείται η Τιχόνοβα από το 2020. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ria Novosti, τον Ιούνιο του 2019 ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε το Ινστιτούτο «ως ένα από τα πλέον απαραίτητα εργαλεία της εθνικής στρατηγικής για την εξέλιξη των τεχνολογιών της Τεχνητής Νοημοσύνης». Οι Moscow Times υπενθυμίζουν πως η Τιχόνοβα ήταν επικεφαλής και στο ΄Ιδρυμα Innopraktika, πηγή χρηματοδότησης των ρωσικών ερευνών στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο κεντρικός, αν και διακριτικός, ρόλος της αντικατοπτρίζει την επιρροή της οικογένειας του Πούτιν στους στρατηγικούς και τεχνολογικούς τομείς της Ρωσίας. Τον περασμένο Ιανουάριο, η μεγαλύτερη αδελφή του, Μαρία Βαρότσνοβα, ανέλαβε τα ηνία του Ιατρικού-Επιστημονικού-Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου (IMSE) που περιλαμβάνει και την Σχολή Γενικής Ιατρικής (FMF) του MGU, σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Agenstvo.

Η μυστική επιχείρηση που συνδέεται με την Κίνα

Βασικό project της νέας σχολής είναι η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω του «MGU-270», του υπερ-υπολογιστή που δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο το 2023. Η πρόσβαση στον υπερ-υπολογιστή είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ακόμη και για τους ειδικούς του Επιστημονικού Κέντρου Πληροφορικής του Πανεπιστημίου. Εκπρόσωποι του επιστημονικού κόσμου σχολιάζουν στο παρασκήνιο πως ούτε σε φωτογραφία δεν εμφανίζεται ο συγκεκριμένος υπολογιστής τον οποίον δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανείς εντός του Πανεπιστημίου, εκτός ενός πολύ περιορισμένου κύκλου εκλεκτών.

O «MGU-270» λειτουργεί με επεξεργαστές γραφικών του αμερικανικού γίγαντα Nvidia. Σύμφωνα με πληροφορίες του ουκρανικού καναλιού 24Kanal, προκειμένου να αποκτήσουν τους επεξεργαστές, οι Ρώσοι χρειάστηκε να παρακάμψουν τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος τους και να κινηθούν μέσω κινεζικών εταιρειών, γεγονός που υποδηλώνει την εξάρτηση της Μόσχας από το Πεκίνο. Η διαπίστωση ενισχύεται από το γεγονός πως βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την δημιουργία συνεργαζόμενων εργαστηρίων του ρωσικού κρατικού Πανεπιστημίου με το κρατικό Πανεπιστήμιο της Κίνας BIT στην Σενζέν. Είναι επόμενο πως ο σχεδιασμός της Κατερίνα Τιχόνοβα αναμένεται να ενισχύσει εμφανώς την τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας.