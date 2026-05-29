«Μέσα» στο 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων πρόγραμμα του Πούτιν για αθανασία

Όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν «συνελήφθη» από ανοιχτό μικρόφωνο να λέει στον Σι Τζιπίνγκ ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν μια μέρα να επιτύχουν την αθανασία αντικαθιστώντας τα όργανά τους, ορισμένοι το απέδωσαν σε μια κουβεντούλα μεταξύ ηλικιωμένων ηγετών.

Ωστόσο, η αποστροφή αυτή που έγινε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο, φάνηκε να αντανακλά μια ευρύτερη ατζέντα για τη μακροζωία που υποστηρίζεται από το Κρεμλίνο και έχει καταστεί κορυφαία επιστημονική προτεραιότητα στη Ρωσία.



Όπως και προσωπικότητες της Σίλικον Βάλεϊ - Τζέφ Μπέζος, Σαμ Άλτμαν, Πίτερ Θιλ - ο Πούτιν έχει από καιρό δείξει ενδιαφέρον για την έρευνα κατά της γήρανσης.

Εκτύπωση οργάνων και μεταμόσχευση από γενετικά τροποποιημένους μίνι - χοίρους

Στη Ρωσία, αποκαλύπτει η Wall Street Journal, αυτό έχει εξελιχθεί σε ένα πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το κράτος και στοχεύει στην επιβράδυνση της γήρανσης μέσω μεθόδων που κυμαίνονται από την εκτύπωση οργάνων και τη μεταμόσχευση με τη χρήση μίνι-χοίρων έως την έκθεση σε ακραίο κρύο.



Τον περασμένο μήνα, η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επιστήμονες αναπτύσσουν μια γονιδιακή θεραπεία με στόχο την επιβράδυνση της κυτταρικής γήρανσης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης της Υγείας», ενός προγράμματος ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον Πούτιν.



Ο αναπληρωτής υπουργός Επιστημών, Ντένις Σεκιρίνσκι, την χαρακτήρισε ως μία από τις πιο ελπιδοφόρες προσεγγίσεις στην καταπολέμηση της γήρανσης.



Αξιωματούχοι ανέδειξαν επίσης την έρευνα σχετικά με όργανα που καλλιεργούνται σε εργαστήριο για μεταμόσχευση, μια άλλη ιδέα που ανέφερε ο Πούτιν στο Πεκίνο.

Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε το 2024, φέρεται να έχει ως στόχο τη διάσωση 175.000 ζωών μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ένας αριθμός που, όπως σημείωσαν οι επικριτές, πλησιάζει τις εκτιμήσεις για τις ρωσικές στρατιωτικές απώλειες στην Ουκρανία.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη βιοεκτύπωση ή την εκτύπωση ζωντανού ιστού σε 3D και στη μεταμόσχευση, η οποία περιλαμβάνει την καλλιέργεια οργάνων συμβατών με τον άνθρωπο μέσα σε γενετικά τροποποιημένους μίνι-χοίρους.



Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι έχουν σημειώσει πρόοδο στην εκτύπωση ανθρώπινου χόνδρου και θυρεοειδούς αδένα ποντικού, με σχέδια για πλήρη αντικατάσταση οργάνων έως το 2030 περίπου. Παρόμοια χρονοδιαγράμματα έχουν συζητηθεί για όργανα που καλλιεργούνται σε χοίρους.

Κεντρικό πρόσωπο η κόρη του Πούτιν

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι παρέχεται κρατική υποστήριξη σε πολλαπλά ερευνητικά ιδρύματα που εργάζονται σε αυτά τα έργα, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης εθνικής προσπάθειας.



Στα βασικά πρόσωπα περιλαμβάνονται η Μαρία Βορόντσοβα, κόρη του Πούτιν και ενδοκρινολόγος που συμμετέχει σε προγράμματα γενετικής, καθώς και ο φυσικός Μιχαήλ Κοβάλτσουκ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ, ο οποίος θεωρείται η κύρια πνευματική δύναμη πίσω από την πρωτοβουλία.



Ο Κοβάλτσουκ έχει υποστηρίξει ότι η επιστήμη του μέλλοντος θα μπορούσε να καταστήσει δυνατή τη συνεχή αποκατάσταση και αντικατάσταση ανθρώπινων οργάνων. Έχει δηλώσει ότι, ενώ η αθανασία είναι δύσκολο να οριστεί, η ικανότητα αποκατάστασης του ανθρώπινου σώματος θα συνεχίσει να διευρύνεται.



Σε αντίθεση με παρόμοιες έρευνες που χρηματοδοτούνται στη Δύση από δισεκατομμυριούχους του τεχνολογικού κλάδου, το ρωσικό πρόγραμμα έχει αποφέρει περιορισμένο αριθμό εργασιών που έχουν υποβληθεί σε επιστημονική αξιολόγηση σε σημαντικά διεθνή περιοδικά. Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ισχυρισμοί για πρόοδο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως φιλοδοξίες και όχι ως αποδεδειγμένα αποτελέσματα.