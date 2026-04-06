Δικηγόρος κατηγορουμένων στην υπόθεση της Ιωάννας Τούνη: Έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου μου

Αντιμέτωπη με ένα δυσάρεστο θέαμα, κατήγγειλε πως βρέθηκε το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, η δικηγόρος των κατηγορουμένων στην υπόθεση του revenge porn βίντεο της Ιωάννας Τούνη, Σωτηρία Πανουσάκη. Όπως είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, είδε το αυτοκίνητό της σπασμένο.

Σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ξεκίνησα πρωί πρωί γιατί έπρεπε να είμαι στα δικαστήρια. Ήμουν στις 8 παρά δέκα έξω από το αυτοκίνητό μου και το βρήκα σε αυτήν κατάσταση. Γνώριζαν ότι ήταν το δικό μου. Υπήρχαν τουλάχιστον 15 αυτοκίνητα από την μια πλευρά και άλλα δέκα από την δίπλα. Δέχομαι υβριστικά μηνύματα καθημερινά. Εγώ θέλω ένα πράγματα να πω, ότι όλη αυτή η ρητορική μίσους πρέπει να σταματήσει. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν στην ίδια πόλη, τον έχει συναντήσει ένα εκατομμύριο φορές όλα αυτά τα χρόνια».

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση καταδικάστηκαν σε 4 και 3 χρόνια αντίστοιχα ποινή φυλάκισης με αναστολή.

«Η Ιωάννα Τούνη ήξερε τι έκανε»

Το Σαββατοκύριακο, η γνωστή influencer βρέθηκε στο ίδιο νυχτερινό κέντρο με τον δεύτερο κατηγορούμενο, δημοσίευσε τα στοιχεία του στο Instagram, με αποτέλεσμα να συλληφθεί μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και λίγο αργότερα να αφεθεί ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Η Σωτηρία Πανουσάκη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Σαββατοκύριακο Παρέα» δήλωσε πως δεν θα έπρεπε κανείς να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, ενώ υπογράμμισε πως η ζημία έχει γίνει, καθώς το όνομα και το πρόσωπο του πελάτη της βρίσκονται παντού.

Αρχικά, δήλωσε: «Δεν έχει γίνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Η μήνυση που έχει γίνει στην κυρία Ιωάννα Τούνη είναι το ίδιο ακριβώς αδίκημα, για το οποίο έχει καταμηνύσει και τους πελάτες μου. Έχει, δηλαδή, κοινολογίσει προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας, ευαίσθητα δεδομένα, όπως το ποινικό μητρώο και τα στοιχεία ενός ανθρώπου. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος δεν έχει κριθεί τελεσίδικα για το αδίκημα για το οποίο διώκεται. Πρόκειται για μια πρωτόδικη ποινή, η οποία έχει εξαφανιστεί μετά την άσκηση της Εφέσεως. Επομένως, θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό εκ νέου, από την αρχή και έχει πιθανότητες να αθωωθεί. Αλλά ακόμα και αν ήταν καταδικασμένος σε τελεσίδικη ποινή, πάλι απαγορεύεται από το νόμο η κοινοποίηση των στοιχείων του σε συνδυασμό με το ποινικό του μητρώο».

Για να συμπληρώσει: «Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δει το πρόσωπο και τα στοιχεία του πελάτη μου. Κατέφυγε στη δικαιοσύνη η κυρία Τούνη και δικαιώθηκε. Τώρα αυτό μας γυρίζει στο "παίρνω τον νόμο στα χέρια μου και συμπεριφέρομαι κατά το δοκούν". Δεν είναι ανεκτό. Αυτή τη στιγμή έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος της κυρίας Τούνη και θα πάρει τον δρόμο της. Δεν μπορεί ο κάθε χρήστης να παίρνει τον νόμο στα χέρια του και να δυσφημεί και να συκοφαντεί, πρέπει να μπει ένα τέλος. Η κυρία Τούνη ήξερε ανεβάζοντας αυτό το βίντεο τι θα γίνει, γιατί έχει τη δύναμη του 1 εκατομμυρίου ακόλουθων. Έκανε αυτό που κατηγορεί τους πελάτες μου, ότι σκοπός ήταν να της προκαλέσουν βλάβη, αυτό έκανε και η ίδια προκειμένου να τους προκαλέσει βλάβη. Η ζημία έχει γίνει».