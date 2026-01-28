Δημήτρης Κίτσος: «Οι ερωτικές σκηνές στην «Μεγάλη Χίμαιρα» δεν είναι προκλητικές, αλλά αποκαλυπτικές»

Ο Δημήτρης Κίτσος που υποδύεται τον Μηνά στην πολυσυζητημένη σειρά «Η Μεγάλη Χίμαιρα» ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night show» και μίλησε για τον ρόλο του και τις ερωτικές σκηνές που έχουν σχολιαστεί αρκετά.

«Λένε ότι είναι η μεγαλύτερη ελληνική παραγωγή. Υπήρξε αρκετή προσοχή σε πολλά κομμάτια και είναι μια δουλειά για την οποία είμαι πολύ περήφανος. Οι ερωτικές σκηνές σχολιάζονται πολύ. Είναι προσεγμένες. Είναι αρκετές και δεν είναι κάτι που δείχνει ότι πάει προς τα εκεί και μετά τους βλέπουμε την επόμενη μέρα. Δείχνει πράγματα, δεν είναι προκλητικές, είναι αποκαλυπτικές.

Θεωρώ πως το σίριαλ ανταποκρίνεται σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό στο βιβλίο, αλλά από εκεί και πέρα, στο βιβλίο βλέπουμε την πλευρά της Μαρίνας. Όλο το βιβλίο είναι μια πολύ μεγάλη αφήγηση, οι σκέψεις και ο ψυχισμός αυτής της γυναίκας από την ίδια ή για την ίδια.

Επομένως, όταν αναφέρεται μέσα στο βιβλίο μια ερωτική σκηνή, που αφορά στη δική της οπτική και μετά εμείς βλέπουμε μια ερωτική σκηνή, που κάπως βλέπεις και τους δύο, βλέπεις μια ερωτική σκηνή και όχι την πλευρά του ενός. Είναι κάτι σίγουρα διαφορετικό. Νομίζω δεν θα μπορούσε να γίνει κι αλλιώς» εξήγησε.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε και τον λόγο που δεν έχει σπίτι του τηλεόραση: «Δεν έχω επίτηδες τηλεόραση. Είναι κάτι το οποίο μου δημιουργεί σοβαρή διάσπαση. Όταν πάω στα Γιάννενα, έτσι και υπάρχει τηλεόραση κολλάω. Και σε σπίτι φίλων, αν υπάρχει τηλεόραση αρχίζω να μην ακούω και να μην συνδέομαι και δεν είναι καλό. Το κινητό, μου είναι υπεραρκετό για τον εθισμό που έχω, δεν χρειάζομαι και την τηλεόραση».