Δημήτρης Λιγνάδης: Ξεκινά η κρίσιμη δίκη στο Εφετείο - Αντιμέτωπος ακόμη και με βαρύτερη ποινή

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο οδηγείται σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρης Λιγνάδης, για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό σχετικά με την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, για την οποία είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως.

Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκινά έπειτα από τρεις διαδοχικές αναβολές, με το Εφετείο να καλείται να επανεξετάσει τα δεδομένα της υπόθεσης και να καταλήξει σε νέα κρίση επί των κατηγοριών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2022 ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών, καθώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, κατά πλειοψηφία 4-3, για δύο υποθέσεις βιασμού 17χρονων αγοριών που φέρονται να τελέστηκαν το 2015, στην Αθήνα και την Επίδαυρο.

Αντίθετα, είχε απαλλαγεί από τις κατηγορίες που αφορούσαν ακόμη δύο περιπτώσεις βιασμών, μία με θύμα 16χρονο και μία με ενήλικο άνδρα, ο οποίος δεν είχε παραστεί στη διαδικασία.

Παρά την καταδίκη του, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης παρέμεινε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς το δικαστήριο είχε χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του. Είχε προηγουμένως παραμείνει προφυλακισμένος για διάστημα 17 μηνών.

Η σημερινή διαδικασία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το Εφετείο δεν εξετάζει μόνο την έφεση που έχει ασκήσει ο ίδιος ο κατηγορούμενος, αλλά και εκείνη της Εισαγγελίας Εφετών, η οποία ζητά αυστηρότερη αξιολόγηση της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελική έφεση ζητά να επανεξεταστεί η αθωωτική κρίση για την υπόθεση του 16χρονου, ενώ παράλληλα αμφισβητεί το ύψος της ποινής που επιβλήθηκε πρωτοδίκως, εκτιμώντας ότι δεν ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα των πράξεων και στη βλάβη που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, υπέστησαν τα θύματα.

Υπό αυτά τα δεδομένα, ο Δημήτρης Λιγνάδης βρίσκεται αντιμέτωπος ακόμη και με το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρότερης ποινής από εκείνη που του είχε επιβληθεί στην πρώτη δίκη.