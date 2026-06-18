Πιατάς: «Δεν έχω χρήματα πια, θα δούλευα και δωρεάν! Η δουλειά μού έδωσε περισσότερα από όσα άξιζα»

Ο Δημήτρης Πιατάς που πρωταγωνιστεί στην επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω», σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στον FLASH, μιλά για την επιθεώρηση και παραδέχεται ότι χρωστάει πάρα πολλά σ' αυτήν γιατί σηματοδότησε την επιτυχία του, εξηγεί ότι το Βραβείο Ερμηνείας για την εξαιρετική του απόδοση στην «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη με το οποίο τιμήθηκε, δεν ήταν απωθημένο του όμως ήταν μια καλοδεχούμενη έκπληξη για εκείνον και δεν διστάζει να παραδεχθεί ότι έκανε μεγαλύτερη καριέρα από αυτή που πιστεύει ο ίδιος ότι άξιζε.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε όμως και στην γυναίκα της ζωής του εδώ και πάνω από 40 χρόνια, την Λέλα, αλλά και στις κόρες του, εξηγώντας γιατί τελικά θεωρεί ότι υπήρξε καλός πατέρας.