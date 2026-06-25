Ελένη Κοκκίδου: «Δεν χτύπησα το χέρι στο τραπέζι στους γονείς μου - Δεν με αγαπούσα ποτέ»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στον FLASH, η Ελένη Κοκκίδου μιλά για τα παιδικά της χρόνια και αποκαλύπτει την σχέση που είχε με τους γονείς της. «Δεν χτύπησα ποτέ το χέρι στο τραπέζι στους γονείς μου και δεν πέρασα εφηβεία. Φοβήθηκα ότι θα έχανα την αγάπη τους» λέει χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην αγχώδη διαταραχή που αντιμετώπισε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κοιμηθεί για πολλά χρόνια. Τώρα πλέον - όπως εξηγεί - μπορεί να λέει «μπράβο» στον εαυτό της που την ξεπέρασε.

Μεταξύ άλλων η Ελένη Κοκκίδου θυμάται και τον ρόλο της αγαπημένης τηλεοπτικής «Βούλας» στην σειρά «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και εξηγεί ότι επένδυσε στο νάζι και την παιδικότητα... στοιχεία που την χαρακτηρίζουν και στην πραγματική ζωή.