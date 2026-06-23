Σμαραγδής: «Ο Μουστάκας και ο Ψάλτης όταν έπαιξαν σε μένα είχαν καρκίνο και ήξεραν ότι θα πεθάνουν»

Ο Γιάννης Σμαραγδής έδωσε τη δική του απάντηση στην ατάκα του Δημήτρη Πιατά πως «όποιος επώνυμος κάποιας ηλικίας παίζει σε ταινία του Γιάννη Σμαραγδή πεθαίνει μετά, με κυνηγάει χρόνια να παίξω σε ταινία του και την έχω γλιτώσει». Συγκεκριμένα ο σκηνοθέτης είπε: «Υπήρχε και κάτι άλλο που δεν το έχω πει δημόσια, αλλά έτσι όπως ήρθαν τώρα τα πράγματα είμαι υποχρεωμένος να το πω. Ο Σωτήρης Μουστάκας που ήταν φίλος μου και ο Στάθης Ψάλτης, όταν ήρθαν να παίξουν σε εμένα είχαν και οι δύο καρκίνο και το ήξεραν ότι θα πεθάνουν. Γι’ αυτό ο Σωτήρης είπε δεν θέλω να πάρω χρήματα. Ο Ψάλτης όταν ήρθε, είχε έναν μικρό ρόλο και του είπα θέλω να βάλεις την ψυχή σου και μου είπε γι’ αυτό ήρθα Γιάννη. Ήξερε ότι θα φύγει και ήθελε το τελευταίο του αποτύπωμα να το βάλει σε αυτήν την ταινία.

Γι’ αυτό και δύο ημέρες πριν φύγει, όταν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο και του έδειξα αυτό που είχα κάνει μου είπε πώς με έκανες έτσι αψηλό Γιάννη και του είπα μα είναι η ψυχή σου αψηλή και έφυγα και μετά μπήκε η κόρη του η Μαρία και της είπε να πας να δεις αυτή την ταινία όταν θα παιχτεί, γιατί θα είσαι πολύ περήφανη για τον μπαμπά σου. Δεν ήξεραν ότι ο Ψάλτης έκανε άπειρες ταινίες που δεν ήταν του ταλέντου του και μάζευε χρήματα και αγόραζε σπίτια για άστεγους, βοηθούσε τους φτωχούς και πέθανε στην ψάθα. Λίγο σεβασμό γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί ήρθαν σε εμένα, γιατί ήξεραν ότι θα βρουν μια ανοιχτή αγκαλιά, για να αφήσουν το τελευταίο τους αποτύπωμα. Δεν παίζεις με αυτά τα πράγματα και ειδικά όταν είσαι ηθοποιός», αποκάλυψε στην εκπομπή «Το πρωινό».

«Μου κάνουν δολοφονία χαρακτήρα»

«Όταν άνθρωποι που θεωρούνται προοδευτικοί του Κολωνακίου βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις, όπως ο κύριος Πιατάς, ότι εγώ είμαι δολοφόνος του Σωτήρη Μουστάκα και του Στάθη Ψάλτη, ότι δηλαδή όσοι έρχονται σε εμένα και παίζουν θα πεθάνουν, αυτό δήλωσε. Εγώ από ότι είδα, τα μέσα δεν το εξέλαβαν σαν χιούμορ. Και χιούμορ να ήταν, ήταν κακής ποιότητας. Αυτός είναι καλός ηθοποιός, δεν θα το έκανε αυτό το πράγμα αν δεν υπήρχε μία ενόχληση. Επίσης κάνει έναν υπαινιγμό, ότι τον κυνηγάω να παίξει σε ταινία μου σχεδόν από όταν γεννήθηκα. Ο καθένας φτιάχνει πράγματα στο κεφάλι του, όπως θέλει ο ίδιος, εάν το είχα διεκδικήσει θα το ξέραμε όλοι, εγώ δεν έχω καν το τηλέφωνό του. Μια φορά τον συνάντησα στην Κρήτη πριν ξεκινήσω τον Καποδίστρια και είπαμε κάτι αστεία στον δρόμο, καμία σχέση δεν έχω μαζί του, τώρα πώς τον κυνηγάω;

Θεωρώ ότι είναι ένα αστείο, το οποίο θα πρέπει να το δουν οι άνθρωποι που το ακούν σοβαρά. Δηλαδή λέει στους μελλοντικούς ηθοποιούς που θα έρθουν στην ταινία μου, μην πάτε εάν είστε πάνω από μία ορισμένη ηλικία, γιατί θα πεθάνετε. Εννοείται ότι έχει πολιτικό χαρακτήρα. Αυτό είναι δολοφονία χαρακτήρα, ξεκινούν από τώρα να με δυσφημίσουν».