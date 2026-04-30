Γιάννης Σμαραγδής: «Αν δεν έκανε επιτυχία ο Καποδίστριας, θα χρωστούσα 800.000€»

Ο Γιάννης Σμαραγδής ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε μαζί της για τον «Καποδίστρια» και τη μεγάλη επιτυχία που είχε, τα χρέη που παραλίγο να του αφήσει, αλλά και τη γυναίκα του Ελένη, για χάρη της οποίας έγινε σκηνοθέτης.

«Η γυναίκα μου, που ήταν το μυαλό και η ψυχή, είναι ήδη άγγελος εκεί που έχει πάει, είναι στην πάνω κατηγορία. Εγώ δεν είμαι εκεί. Έχω έναν τρόμο ότι άμα θα κάνω αυτόν τον κύκλο, μπορεί να είμαι κατώτερη βαθμίδα και να μην τη βρω. Η Ελένη με διαμόρφωσε γιατί εγώ έγινα σκηνοθέτης πρώτα απ’ όλα για να την κατακτήσω. Δούλευα σε ένα φαρμακείο, μετά έγινα καθηγητής».

«Υπήρχαν στιγμές που με μάζευαν από το πάτωμα»

«Στα γυρίσματα του Καποδίστρια υπήρχαν στιγμές που με μάζευαν από το πάτωμα από τα κλάματα. Επίσης χειροκροτούσα στις σκηνές. Όλοι ξέραμε όταν κάναμε αυτή την ταινία ότι κάποιος την οδηγεί. Για αυτό εγώ έχω δηλώσει πολλές φορές ότι αυτή η ταινία δεν είναι η δικιά μου, ανήκει στον πολιτισμό που με γέννησε. Είμαι διάμεσος, δηλαδή, χρησιμοποιήθηκα, καλός ρόλος είναι.

Τι συνέβαινε λοιπόν. Δάκρυα, λυγμούς συχνά μέσα στην ταινία, στο τέλος, μία παύση και μετά χειροκροτούσαν. Η παύση είναι το σημαντικό. Γιατί η παύση είναι που έφταιξαν οι ίδιοι οι θεατές και φτάσαμε εκεί που είμαστε, που δεν έπρεπε να είμαστε εκεί. Σε αυτό το κενό, αυτό είναι η κατανόηση του γιατί η Ελλάδα δεν είναι αυτό που έπρεπε να είναι. Αυτή η παύση το κάνει. Εγώ αυτό το έζησα στη Νέα Υόρκη. Διότι τελείωσε και δίπλα μου, δεν θα πω ποιοι ήταν, έκλαιγαν. Ήταν δίπλα καταρχήν συγκλονισμένη η κύρια Μενδώνη».

«Σε κάθε ταινία μπαίνουμε μέσα»

«Η εταιρία διανομής που έβγαλε την ταινία, που είναι η καλύτερη που υπάρχει στην Ελλάδα, είχε υπολογίσει πως η βάση ήταν τα 500.000 εισιτήρια και υπολόγιζαν ότι θα πήγαινε 650.000, μπορεί 700.000. Μαζί με την Κύπρο τώρα είναι 840.000. Τα 150.000 εισιτήρια είναι από τις αρνητικές κριτικές.

Η ταινία, οποιαδήποτε ταινία, εν προκειμένω τούτη εδώ, έχει κόστος 5 εκατομμύρια. Τα χρήματα που θα έρθουν στα χέρια μας ως κέρδος, είναι 1 εκατομμύριο. Τόσα λεφτά πήρε περίπου και ο Στέλιος Καζαντζίδης. Εννοείται πως σε κάθε ταινία μπαίνουμε μέσα! Από το εξωτερικό δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις χρήματα. Υπερχρεώνουν διαφημίσεις, κάνουν τέτοια πράγματα, το ξέρεις και δεν περιμένεις χρήματα. Εδώ θα πάρουμε ένα εκατομμύριο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βάλει κάποια χρήματα και θα πάρουν τα ποσοστά τους.

Όταν τελείωσε η ταινία χρωστούσα 800.000, δηλαδή αν δεν έκανε αυτή την επιτυχία, θα χρωστούσα 800.000€. Δεν με ενδιέφερε όμως. Αν είχε γίνει η ταινία όπως την ήθελα, τι σημασία έχει; Θα με κυνηγούσαν μετά τα χρέη! Και; Το έργο δεν έχει σημασία; Τα υπόλοιπα χρόνια μπορεί να τα ζήσω μέσα στη φτώχεια, και; Το έργο δεν έχει γίνει;»