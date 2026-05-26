Σμαραγδής: «Ο Κολοκοτρώνης ήταν κλέφτης, μισθοφόρος και με τα σημερινά δεδομένα μπράβος»

Ταινία για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη φαίνεται ότι έχει στα σκαριά ο γνωστός σκηνοθέτης, Γιάννης Σμαραγδής, με τον ίδιο να αναφέρει ότι ταυτίζεται περισσότερο με τον ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, από το Καποδίστρια.

Ο γνωστός σκηνοθέτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Με τον Ρένο» στο One Channel, όπου και αποκάλυψε τα σχέδια της νέας του ταινίας. «Έχω περισσότερη σχέση με τον Κολοκοτρώνη από ό,τι με τον Καποδίστρια γιατί εγώ όταν ήμουν νέος, ήμουν αριστερός και παραβατικό παιδί. Αλητείες… Νόμιζα ότι όλοι μου φταίνε και όλα μπορούσα να τα κάνω, αυτό που έχεις εσύ μπορώ να το έχω κι εγώ», είπε αρχικά.

Ενώ συνέχισε λέγοντας: «Αυτό ήταν ένα πράγμα που με πλήγωνε και απεδείχθη τελικά ότι έτσι μπορείς όμως να κατανοήσεις περισσότερο τον Κολοκοτρώνη».

«Ήταν κλέφτης, μισθοφόρος και με τα σημερινά δεδομένα μπράβος. Έκανε όλα τα στραβά μέχρι που συνέβη ένα πράγμα και πίστεψε σε πράγματα έξω από τον εαυτό του όπως εγώ άρχισα να πιστεύω στον Θεό και στον ελληνικό πολιτισμό», δήλωσε.

«Έφτασε σε αυτό που λέει ο Γιουνγκ, να γίνει ήρωας, θρύλος και μετά πρότυπο. Αυτή τη διαδρομή από το σκοτεινό στην πίστη στα ανώτερα και το φως την ξέρω καλύτερα από τον Καποδίστρια. Άρα θα είναι και εξομολογητικό το φιλμ αυτό», περιέγραψε ο σκηνοθέτης.