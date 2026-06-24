Δημήτρης Πιατάς: «Παρεξηγήθηκε το χιούμορ μου σε τέτοιο βαθμό που απορώ»

Ο Δημήτρης Πιατάς τοποθετήθηκε δημόσια μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε από τις δηλώσεις του και την αντίδραση του Γιάννη Σμαραγδή, ξεκαθαρίζοντας πως τα σχόλιά του είχαν καθαρά χιουμοριστικό χαρακτήρα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε πως δεν περίμενε ότι η αναφορά του θα παρερμηνευόταν σε τέτοιο βαθμό, τονίζοντας πως το χιούμορ αποτελεί βασικό στοιχείο της δουλειάς και της προσωπικότητάς του.

Έκανα χιούμορ και μόνο χιούμορ

«Έκανα χιούμορ και μόνο χιούμορ. Προφανώς ζούμε σε μια χώρα όπου το χιούμορ πεθαίνει και μαζί του πεθαίνουν πολλά ακόμη. Υπάρχουν σοβαρότερα ζητήματα που θα έπρεπε να μας απασχολούν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Πιατάς σημείωσε πως δυσκολεύεται να κατανοήσει τον λόγο για τον οποίο η τοποθέτησή του προκάλεσε τόσο έντονες αντιδράσεις, επισημαίνοντας ότι άνθρωποι όπως ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης, τους οποίους ανέφερε, θα αντιμετώπιζαν το συγκεκριμένο σχόλιο με χιούμορ.

«Είμαι βέβαιος ότι αν ζούσαν ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης, θα γελούσαν με την ψυχή τους με αυτό το αστείο», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του ήρθαν λίγες ώρες μετά την αντίδραση του Γιάννη Σμαραγδή, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τα σχόλια του ηθοποιού προσβλητικά και κακής ποιότητας, υποστηρίζοντας πως δεν επρόκειτο για χιούμορ.

Ο Δημήτρης Πιατάς, ωστόσο, επέλεξε να μην δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση, στέλνοντας μήνυμα λήξης του θέματος.

«Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και θα ήθελα αυτή η ιστορία να κλείσει εδώ, γιατί δεν υπάρχει κάτι περαιτέρω για συζήτηση», κατέληξε ο ηθοποιός.