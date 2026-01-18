Δημήτρης Σταρόβας: «Είμαι αρκετά τεμπέλης - Δεν με ενδιαφέρει η κορυφή, έχει κόστος»

Ο Δημήτρης Σταρόβας ήταν καλεσμένος στην “Αστερόσκονη” του Action 24 και μίλησε με τον Νίκο Γρίτση για την περιπέτεια της υγείας του, αποκάλυψε σε τι ποσοστό έχει επανέλθει, παραδέχτηκε ότι είναι… τεμπέλης και ότι χαίρεται όταν προσφέρει στους άλλους.

«Ένα - δύο μήνες στο νοσοκομείο και στο κέντρο αποκατάστασης που ήμουν ξυπνούσα, άνοιγα τα μάτια μου -όταν κοιμόμουν- και έλεγα “Πω πω, τι εφιάλτη είδα χθες, ότι έπαθα εγκεφαλικό και με πήγαν στο Τζάνειο” και μετά έβλεπα το περιβάλλον στο νοσοκομείο και έλεγα “Είναι αλήθεια, δεν ήταν όνειρο”, ήταν πολύ δύσκολο».

«Δεν μπορώ να τραγουδήσω και αυτό με εξοργίζει»

«“Χρησιμοποιώ” τη δουλειά για να ξεπεράσω το τα άγχη μου, γιατί δεν είναι εύκολη η θέση μου. Πρέπει το πρόβλημά σου να το μετατρέψεις σε ατού. Αφού σκέφτομαι να το διατηρήσω γιατί είμαι σε μια περίοδο που μου συγχωρούνται όλα. Με αγαπούν όλοι. Έχω την αίσθηση ότι αν βγω στη σκηνή και πω “Σας έχω γραμμένους στα παλιά μου τα παπούτσια”, θα μου πουν μπράβο!

Δεν μπορώ να τραγουδήσω και αυτό με εξοργίζει. Πέρα από το σοκ της ομιλίας, στην αρχή διαπίστωσα ότι δεν είχα και ρυθμό. Εγώ που το παρατσούκλι μου ήταν “Κατάπιε μετρονόμο ο Σταρόβας”, είχα πρόβλημα συγχρονισμού. Δεν μπορούσα να παίξω, δράμα…

Στην κιθάρα έχω επανέλθει κατά 90% και στον λόγο κατά 70%. Δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφής στα παλιά γιατί ζω τελείως διαφορετικά. Χαριτολογώντας λέω δεν μπορούσε να είχε συμβεί πριν από 10 χρόνια για να έχουμε περισσότερα περιθώρια».

«Είμαι δοτικός άνθρωπος»

«Σε αυτή την ιστορία με την περιπέτεια της υγείας μου, γιατί ακούω μονίμως τον τελευταίο καιρό “Μπράβο, είσαι ήρωας, μας εμπνέεις” και διάφορα κομπλιμέντα, ωραία όλα αυτά, αλλά ήρωας είναι αυτός που το περνάει μόνος του. Εγώ έχω την αγάπη, δεν το λέω από έπαρση, όλης της χώρας. Έχω μαζέψει ευχές για τρεις ζωές.

Έχω δυνατούς φίλους που είναι κοντά μου σε αυτή την ιστορία. Από τους κοντινούς σου ανθρώπους δεν περιμένεις μια στήριξη; Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένη η Άννα, αλλά το βλέπω σαν φυσιολογική αντίδραση.

Δεν υπάρχει στο μυαλό μου ένας κοντινός μου άνθρωπος, πόσω μάλλον ένας άνθρωπος που ζω μαζί του, που να θέλει τη βοήθειά μου και να μην του την παρέχω. Είμαι αρκετά δοτικός άνθρωπος. Προτιμώ από το να παίρνω, να δίνω. Γιατί, αν εσύ αισθανθείς καλά, αν αισθανθείς όμορφα μέσω εμού, από την χαρά σου παίρνω ενέργεια».

«Παίρνω το ίδιο χειροκρότημα»

«Εγώ είμαι αρκετά τεμπέλης. Δεν με ενδιαφέρει η κορυφή και δη στην Τέχνη! Το θαυμάζω, αλλά δεν είμαι διατεθειμένος να χάσω προσωπικό χρόνο, γι' αυτό και δεν δέχτηκα ποτέ ρόλο πρωταγωνιστή σε ένα σίριαλ.

Με τα χρόνια προτιμώ τον δευτεραγωνιστή. Και στο τέλος παίρνω το ίδιο χειροκρότημα. Το να είσαι στην κορυφή έχει κόστος».