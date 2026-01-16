Δημήτρης Σταρόβας: «Είχα φτάσει 167 κιλά, η παχυσαρκία είναι ασθένεια, όχι χούι»

Ο Δημήτρης Σταρόβας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή “Super Κατερίνα” και μίλησε για το πρόβλημα που είχε ακόμα και να κοιμηθεί εξαιτίας των πολλών κιλών που είχε πάρει και δυσκολευόταν να ανασάνει! «Είχα φτάσει 167 κιλά. Η παχυσαρκία λένε ότι είναι ασθένεια, όχι χούι. Προφανώς τα κιλά έπαιξαν τον αρνητικό τους ρόλο σε αυτό που έπαθα. Γενικά, αν έχεις παραπάνω κιλά, όλα επιβαρύνονται».

«Είμαστε πολύ πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε»

Ο ηθοποιός μας μετέφερε πίσω στον χρόνο την ημέρα που ήταν να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν μετά από το σοβαρό εγκεφαλικό που υπέστη. «Είχαμε αποφασίσει να βγω από την πίσω πόρτα του νοσοκομείου, γιατί οι κάμερες ήταν κάθε μέρα εκεί. Και τελευταία στιγμή λέω: “Γιατί; Τι έχω να κρύψω ας πούμε”. Και αποφάσισα να βγω. Μιλάω καλύτερα, αλλά η μόνη κούραση που νιώθω, εννοώ σωματικά, μου βγαίνει στη φωνή. Αλλά δεν πειράζει.

Ακόμα και τώρα με συναντούν στον δρόμο και μου λένε “μπράβο, με επηρέασες και έκανα εξετάσεις μετά από χρόνια”. Και νιώθω σαν να έχω κάποιου είδους ευθύνη, ας πούμε. Μέσα απ’ αυτή την ιστορία, μεταξύ άλλων, κατάλαβα ότι αυτό το κλισέ που λένε “ο άνθρωπος έχει δυνάμεις που ούτε καν τις φαντάζεται”, ισχύει. Είμαστε πολύ πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε»