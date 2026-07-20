Δημογλίδου για Marfin: «Υπάρχουν ψηφιακά πειστήρια» - Στο κάδρο δύο ακόμα «γνώριμοι» των Αρχών

Για ψηφιακά πειστήρια στην υπόθεση της Marfin που συνδέονται με τους κατηγορούμενους για τον φονικό εμπρησμό του 2010, έκανε λόγο η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Για την ενοχή ή όχι αυτών των ανθρώπων θα αποφασίσει εν τέλει η δικαιοσύνη. Προφανώς όμως το αποτέλεσμα όλης αυτής της έρευνας του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών οδήγησε την εισαγγελική και ανακριτική Αρχή ότι αναμφίβολα αυτοί οι άνθρωποι κατηγορούνται για αυτήν την υπόθεση. Γι’ αυτό προέκυψαν και τα εντάλματα σύλληψης», τόνισε η κ. Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας (20/7).

«Υπάρχει και μια τρίτη κατηγορούμενη η οποία έχει συλληφθεί στο εξωτερικό, αναμένουμε την έκδοσή της και θα πρέπει να δούμε και αυτή τι θα υποστηρίξει κατά την απολογία της», είπε.

Πρόσθεσε δε ότι «και σε αυτήν την υπόθεση υπάρχουν ψηφιακά και άλλα πειστήρια που κατασχέθηκαν, όχι μόνο από τις οικείες των συλληφθέντων αλλά και από άλλες έρευνες που έγιναν από τους αστυνομικούς, τα οποία ήδη επεξεργάζονται οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών».

«Μπορεί να μιλάμε για αρκετά χρόνια πριν, όμως η τεχνολογία -όπως και η συγκεκριμένη υπηρεσία- μας έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει θαύματα», ανέφερε.

Επίσης, η Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε ότι όλο το υλικό εκείνης της εποχής που έχει προκύψει από οποιαδήποτε πηγή, έχει γίνει αντικείμενο επεξεργασίας από την ΕΛΑΣ.

Οι δύο δράστες που δεν ταυτοποιούνται αλλά... υπονοούνται

Την ίδια ώρα, δύο πρόσωπα που φέρονται να είχαν τον κεντρικό εκτελεστικό ρόλο στην εγκληματική επίθεση, παραμένουν χωρίς ταυτοποίηση. Πρόκειται για τα άτομα με τον κωδικό αριθμό 9 και 12, τα οποία φέρονται να πέταξαν το εύφλεκτο υλικό και τη μολότοφ στο υποκατάστημα της Marfin της οδού Σταδίου στις 5 Μαΐου 2010, οδηγώντας στον θάνατο τρεις εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων μιας κοπέλας που ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, στους δύο αυτούς υπόπτους «οδηγούν» μαρτυρίες υπαλλήλων της τράπεζας, αυτοπτών μαρτύρων που βρίσκονταν στο απέναντι βιβλιοπωλείο και άλλα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές.

Φωτιά στην τράπεζα της Marfin/Φωτ. αρχείου Eurokinissi

Ειδικότερα, δύο εργαζόμενες υπέδειξαν ως βασικούς δράστες έναν άνδρα με μαύρο καπέλο και λευκή χειρουργική μάσκα -που εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στον ύποπτο με τον αριθμό 12- και έναν δεύτερο άνδρα με φούτερ, ο οποίος φαίνεται ότι αντιστοιχεί στον ύποπτο με τον αριθμό 9.

Παρά το ότι δεν υφίσταται ταυτοποίηση για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, οι Αρχές φαίνεται πως βρίσκονται κοντά σε δύο άνδρες, ηλικίας 43 και 48 ετών, που έχουν συλληφθεί στο παρελθόν για άλλα αδικήματα.