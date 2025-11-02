«Δημογραφική βόμβα»: Το 97% των χωρών θα έχουν πληθυσμιακό πρόβλημα έως το 2100

Μία νέα, εκτενής δημογραφική ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό The Lancet αποκαλύπτει μια άνευ προηγουμένου δημογραφική «βόμβα» για τον πλανήτη. Σύμφωνα με τη μελέτη, η πλειονότητα των χωρών του κόσμου θα βρίσκεται πολύ σύντομα σε κατάσταση υπογεννητικότητας, με σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία και την ισορροπία δυνάμεων.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας

Συρρίκνωση Πληθυσμού: Έως το 2050, περισσότερες από τα τρία τέταρτα των χωρών (155 από 204) θα έχουν ποσοστά γονιμότητας κάτω από το επίπεδο αναπλήρωσης (2,1 γεννήσεις ανά γυναίκα), δηλαδή δεν θα μπορούν να διατηρήσουν τον πληθυσμό τους.

Σχεδόν Καθολικό Πρόβλημα: Έως το 2100, το ποσοστό αυτό αναμένεται να φτάσει το 97% (198 από 204 χώρες), πράγμα που σημαίνει ότι σχεδόν όλος ο κόσμος θα βλέπει τον πληθυσμό του να συρρικνώνεται, εκτός αν αντισταθμιστεί από την μετανάστευση.Δημογραφική

Διχόνοια: Η μελέτη προβλέπει μια ριζική δημογραφική «μετατόπιση» στις γεννήσεις:

Οι πλουσιότερες χώρες (όπως η Νότια Κορέα, η Ισπανία και η Ελλάδα) θα αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα γήρανσης και μείωσης του εργατικού δυναμικού.

Οι φτωχότερες χώρες, κυρίως στην Υποσαχάρια Αφρική, θα είναι ο βασικός κινητήρας των γεννήσεων. Το μερίδιο της Υποσαχάριας Αφρικής στις παγκόσμιες γεννήσεις αναμένεται να διπλασιαστεί από 18% το 2021 σε 35% το 2100, με αποτέλεσμα μέχρι τότε, ένα στα δύο παιδιά στον πλανήτη να γεννιέται εκεί

Οι συνέπειες και οι προκλήσεις

Οι συντάκτες της μελέτης τονίζουν ότι αυτές οι τάσεις θα «αναδιαμορφώσουν πλήρως την παγκόσμια οικονομία και τη διεθνή ισορροπία δυνάμεων».

Τι πρέπει να γίνει

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν την ανάγκη για νέες πολιτικές που να απαντούν σε αυτές τις δραματικές αλλαγές:

Οι χώρες με χαμηλή γονιμότητα θα πρέπει να επικεντρωθούν σε πολιτικές στήριξης της οικογένειας, με κίνητρα για γονείς, ώστε να μπορούν να συνδυάσουν την καριέρα με την ανατροφή παιδιών. Η ανοιχτή και ηθική μεταναστευτική πολιτική είναι επίσης απαραίτητη για τη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης.

Στις χώρες υψηλής γονιμότητας, η βελτίωση της πρόσβασης σε σύγχρονη αντισύλληψη και η εκπαίδευση των γυναικών είναι ζωτικής σημασίας για την ενδυνάμωσή τους και την επιλογή οικογενειακού προγραμματισμού.