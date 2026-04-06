Δημοσίευμα «βόμβα» στην Αφρική: «Οι παίκτες της Σενεγάλης αρνήθηκαν τεστ ντόπινγκ μετά τον τελικό»

Το τρίτο ημίχρονο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής συνεχίζεται, σχεδόν 3 μήνες μετά τον επεισοδιακό τελικό. Η CAF αποφάσισε να αφαιρέσει τον τίτλο από την Σενεγάλη, αυτή αρνείται να παραδώσει το τρόπαιο και το «προστατεύει» με την βοήθεια στρατού και... λιονταριών, ένα νέο δημοσίευμα όμως έχει δημιουργήσει πλήθος αντιδράσεων.

Ο Μαροκινός δημοσιογράφος Youssef El-Tamsamani προκάλεσε αίσθηση με όσα υποστήριξε σχετικά με τον τελικό του Κόπα Άφρικα ανάμεσα σε Μαρόκο και Σενεγάλη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, οι παίκτες της Σενεγάλης φέρονται να απέφυγαν τους ελέγχους ντόπινγκ μετά τη λήξη του τελικού, τον οποίο είχαν κατακτήσει με γκολ στην παράταση.

«Πού είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αντί-Ντόπινγκ; Οι παίκτες της Σενεγάλης έφυγαν από το γήπεδο μόλις 35 λεπτά μετά την απονομή», υποστήριξε, αφήνοντας αιχμές για πιθανές παρατυπίες στη διαδικασία ελέγχου. Παράλληλα, ισχυρίστηκε πως υπάρχουν επαφές με την Confederation of African Football (CAF) και την World Anti-Doping Agency (WADA), χωρίς να υπάρξει επιβεβαίωση ή επίσημη απάντηση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η CAF φέρεται να έχει αποφασίσει την αφαίρεση του τίτλου από τη Σενεγάλη και την απονομή του στο Μαρόκο, εξέλιξη που, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρμόδιες αρχές.