«Βρώμικος πόλεμος» στο AFCON 2026: Επίσημα έγγραφα εκθέτουν το Μαρόκο για σαμποτάζ

Μια πρωτοφανής αποκάλυψη από την εφημερίδα Le Monde και την ισπανική εφημερίδα Marca φέρνει στο φως πέντε επίσημα έγγραφα της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF), τα οποία σκιαγραφούν ένα σκηνικό «διοικητικής ληστείας» στον τελικό του AFCON 2026. Οι αναφορές κάνουν λόγο για μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια εξόντωσης της Εθνικής Σενεγάλης, η οποία κατέληξε στην αμφιλεγόμενη κατακύρωση του τροπαίου στο Μαρόκο με σκορ 3-0, μετά από ολιγόλεπτη αποχώρηση της πρώτης.

Το χρονικό της μεθοδευμένης «δολιοφθοράς»

Τα στοιχεία που διέρρευσαν περιγράφουν μια εφιαλτική εμπειρία για την αποστολή της Σενεγάλης, η οποία ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ομάδα εξαναγκάστηκε σε προπονήσεις υπό το φόβο της κατασκοπείας, ενώ η φιλοξενία χαρακτηρίστηκε από λογιστικό σαμποτάζ με ακατάλληλα καταλύματα και σοβαρά κενά ασφαλείας.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν τρεις παίκτες της Σενεγάλης κατέληξαν στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση, ενώ η ένταση κορυφώθηκε με την «διάσημη» μάχη της πετσέτας, όπου Μαροκινοί ball boys ενεπλάκησαν σε φυσική σύγκρουση με τον τερματοφύλακα Εντουάρντ Μεντί.

Η «δικαστική μάχη» και το ρήγμα στις σχέσεις των 2 χωρών

Η απόφαση της CAF να τιμωρήσει τη Σενεγάλη με αφαίρεση τίτλου και 3-0 υπέρ του Μαρόκου, επειδή αρνήθηκε να συνεχίσει μετά από ένα αμφισβητούμενο πέναλτι, έχει προκαλέσει διπλωματικό σεισμό. Η Σενεγάλη πλέον οδηγεί την υπόθεση στο Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS), με τον προπονητή Παπ Τιού να καταγγέλλει πως η σωματική ακεραιότητα των αθλητών του τέθηκε σε κίνδυνο.

Η κρίση αυτή έχει παγώσει τις σχέσεις των δύο ομοσπονδιών, με τη Σενεγάλη να κατηγορεί το Μαρόκο για χρήση αθέμιτων μέσων εκτός γηπέδου ώστε να εξασφαλίσει τον τίτλο. Το ποδόσφαιρο στην Αφρική βρίσκεται μπροστά σε ;άλλη μια ιστορική απόφαση, σε ένα θρίλερ που δε λέει να τελειώσει, καθώς το CAS καλείται να κρίνει αν ο τίτλος του 2026 θα παραμείνει στο Μαρόκο ή αν οι αποδείξεις για σαμποτάζ θα αλλάξουν την ιστορία.