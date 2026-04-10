Διαμαχών… συνέχεια στην Αφρική: Κόντρα Μαρόκου-Σενεγάλης για τουρνουά Κ15

Η κόντρα ανάμεσα σε Μαρόκο και Σενεγάλη δεν έχει τελειωμό... μετά τον επεισοδιακό τελικό της 18ης Ιανουαρίου, ήρθε νέα αντιπαράθεση, αυτή τη φορά σε παιχνίδι των δύο χωρών για την ηλικιακή κατηγορία Κ15.

Οι Μαροκινοί κατηγορούν την Εθνική ομάδα της Σενεγάλης πως χρησιμοποίησε αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας. Το συγκεκριμένο τουρνουά αφορούσε παίκτες 15 ετών και κάτω.

😳⚽️ ATENCIÓN: Marruecos 🇲🇦 acusó a Senegal 🇸🇳 de hacer trampa con la edad después de los eliminaran del Campeonato Africano (CAF) U15 🌍



👁️👁️VER PARA CREER 🧐 pic.twitter.com/7yKern0Cae — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) April 10, 2026

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Σενεγάλη πήρε την πρόκριση στο τελικό του Κόπα Άφρικα Κ15 επικρατώντας με (4-0) του Μαρόκο.

Demi-finale de la CAN U15 🇸🇳⚔️🇲🇦



Le Sénégal vient d’éliminer le Maroc 4-0



Encore une défaite pour le Maroc pic.twitter.com/UxM5ccUGWe — LeFootSN 🇸🇳 (@LeFootSN) April 9, 2026

Ο πολυσυζητημένος τελικός

Ένας τελικός που θα μείνει χαραγμένος στις μνήμες όλων για όλα όσα συνέβησαν στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, κυρίως προς το φινάλε του. Με τον διαιτητή Ζαν Ζακ Εντάλα από τον Κονγκό να ακυρώνει γκολ της Σενεγάλης μέσα σε έξαλλες διαμαρτυρίες και στις καθυστερήσεις να δίνει πέναλτι στο Μαρόκο.



Οι Σενεγαλέζοι αποχώρησαν από το γήπεδο ως ένδειξη διαμαρτυρίας, αλλά με την προτροπή του Σαντιό Μανέ επέστρεψαν και δικαιώθηκαν. Ο Μπραχίμ Ντίαθ εκτέλεσε άσχημα το πέναλτι, ο Μεντί μπλόκαρε και ο Παπέ Γκέιγ στην παράταση πέτυχε το γκολ της... απόδρασης.

Έτσι, η Σενεγάλη κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής μέσα στην έδρα των διοργανωτών.

Δύο μήνες μετά το Μαρόκο το πήρε στα χαρτιά

Δύο μήνες μετά τον τελικό, η CAF (Ομοσπονδία της Αφρικής) πήρε την απόφαση να αφαιρέσει το τρόπαιο από τη Σενεγάλη και να το δώσει στο Μαρόκο, λόγω της προσωρινής αποχώρησης των Σενεγαλέζων από τον αγωνιστικό χώρο στο ματς τίτλου κόντρα στο Μαρόκο.

Από την άλλη πλευρά, η η ομοσπονδία της Σενεγάλης κοινοποίησε την απόφασή της που λέει ότι από τον Σεπτέμβριο του 2026 το σήμα της χώρας θα φέρει δυο αστέρια, που θα αντιστοιχούν στα δυο Κύπελλα Εθνών Αφρικής που κατέκτησαν, ένα το 2021 και ένα το 2025, δείχνοντας πως δεν θα παραδώσουν ευκολα τον τίτλο που κατέκτησαν με τόσο κόπο μέσα στο γήπεδο.