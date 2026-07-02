Δώρο ζωής μέσα από τη δωρεά οργάνων 53χρονης στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Με μια πράξη ύψιστης ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου η διαδικασία δωρεάς οργάνων 53χρονης γυναίκας, η οποία, μέσα από την τραγική απώλειά της, προσέφερε το πολυτιμότερο δώρο: τη ζωή.

Η εκλιπούσα νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, ενώ η απόφαση για τη δωρεά ελήφθη από τους οικείους της, τιμώντας τη βούλησή της για προσφορά και αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε άψογο συντονισμό με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και τις εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες.

Τα μοσχεύματα διατέθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία της χώρας, προσφέροντας ελπίδα σε ασθενείς που βρίσκονταν σε λίστα αναμονής. Συγκεκριμένα, το ήπαρ μεταμοσχεύθηκε στο Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, οι δύο νεφροί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, η καρδιά στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ενώ οι κερατοειδείς κατατέθηκαν στην Τράπεζα Οφθαλμών του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία της δωρεάς οργάνων και τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας μεταξύ των νοσοκομείων και του ΕΟΜ. Οι ιατρικές ομάδες εργάστηκαν με υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό, εξασφαλίζοντας την άρτια κατανομή των μοσχευμάτων.

Η διοίκηση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια της εκλιπούσας, ευχαριστώντας την παράλληλα για τη γενναία της απόφαση. Όπως τονίζεται, τέτοιες πράξεις αποτελούν φωτεινό παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και μέσα από τον πόνο μπορεί να γεννηθεί η ελπίδα.

Η δωρεά οργάνων παραμένει μια από τις σημαντικότερες πράξεις αλληλεγγύης, δίνοντας σε ασθενείς με τελικού σταδίου ανεπάρκεια ζωτικών οργάνων μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.