Δράκαινα και λαγοκέφαλος: «Ζόρικα τα πράγματα» - Η διαφορά στο δάγκωμα και πώς να τους αποφύγετε

Στους κινδύνους που κρύβουν οι θάλασσες και ειδικότερα στις δράκαινες και τους λαγοκέφαλους, αναφέρθηκε η Ματίνα Παγώνη. Σε συνέντευξή της στο MEGA, σημείωσε πως οι δράκαινες είναι γνωστές εδώ και χρόνια και άρα ο κόσμος έχει μάθει να τις προσέχει.



«Οι δράκαινες είναι χρόνια, επειδή τις φοβόμαστε, τις ξέρουμε και τις προσέχουμε» είπε. Ανέφερε πως σε περίπτωση δαγκώματος, «είναι ζόρικα τα πράγματα». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ενημέρωσε πως στην περίπτωση της δράκαινας δεν χρειάζεται αντιτετανικός, αλλά απαιτείται στον λαγοκέφαλο. «Η δράκαινα δεν θέλει, ο λαγοκέφαλος θέλει αντιτετανικό ορό» επισήμανε.



Καταλήγοντας, η κ. Παγώνη δήλωσε πως η λύση είναι τα πλαστικά παπουτσάκια. «Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να φοράτε πλαστικά παπουτσάκια».