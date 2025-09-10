ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα – Ποιοι δικαιούνται έως 1.375 ευρώ

Ανοιχτή είναι από σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 στις 18:00, η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για την υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα του 2025.



Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.grστη διαδρομή:

Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

Η προθεσμία λήγει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, ενώ από Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου θα είναι δυνατή και η υποβολή μέσω ΚΕΠ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το βοήθημα αφορά εργαζομένους ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ που ανήκουν σε συγκεκριμένες εποχικές επαγγελματικές κατηγορίες, όπως:

Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί

Κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες

Δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες

Μουσικοί, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου-τηλεόρασης

Χορευτές, ταξιθέτες, υποδηματεργάτες

Εργαζόμενοι τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου

Και άλλοι ειδικοί κλάδοι με βάση τις προβλέψεις του νόμου

Δικαιούχοι είναι και οι ασφαλισμένοι μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης στον τουρισμό και την εστίαση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα λοιπά κριτήρια.

Ποιοι εξαιρούνται

Δεν δικαιούνται το βοήθημα όσοι έχουν τις προϋποθέσεις για τακτική επιδότηση ανεργίας στο διάστημα 10/09/2025 – 30/11/2025, εκτός από τους οικοδόμους που μπορούν να λάβουν και τα δύο.

Πόσα χρήματα θα πάρετε – Αναλυτικά τα ποσά ανά επάγγελμα

Το ποσό του βοηθήματος κυμαίνεται από 687,75 € έως 1.375,50 €, ανάλογα με το επάγγελμα και τα ημερομίσθια του 2024.

Χρήσιμες επισημάνσεις

Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στα ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ. Η απόφαση χορήγησης αποστέλλεται ηλεκτρονικά.



Η διαδικασία υποβολής μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ από 23 Σεπτεμβρίου.