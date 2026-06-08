Δύσκολη η νύχτα στη βόρεια Εύβοια: «Δεν έχω ζήσει τέτοιο σεισμό, με πέταγε στον αέρα»

Ανήσυχοι είναι οι κάτοικοι στη βόρεια Εύβοια από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την περιοχή το μεσημέρι της Κυριακής 7 Ιουνίου.

Σε ένα από τα σπίτια της Δαφνούσσας, που είχε πληγεί και από προηγούμενο σεισμό, κατοικεί η ηλικιωμένη Ευγενία Σπαθαριώτη. Περιγράφει στο Orange Press Agency ότι ο σεισμός τη «βρήκε» όταν είχε ξαπλώσει. «Τέτοιο σεισμό… Δύο ήταν, αλλά πολύ ισχυροί, δεν μπόρεσα ούτε να κατέβω από το κρεβάτι. Πού να κρατηθώ; Με πέταγε στον αέρα» λέει χαρακτηριστικά.



Μιλώντας για τα δευτερόλεπτα της δόνησης είπε ότι άρχισαν να κουνιούνται δέντρα, κρεβάτια και το ίδιο το σπίτι «και λέω τώρα θα με πλακώσει μέσα».



Όπως λέει, μετά τον σεισμό φράκαρε η πόρτα της «και δεν μπορούσα να βγω και έσκουζα». Η κ. Σπαθαριώτη ζει μόνη της στο συγκεκριμένο σπίτι και την επισκέπτονται τα Σαββατοκύριακα και τα καλοκαίρια παιδιά και εγγόνια.



«Ζητάω το σπιτάκι μου όπως ήταν. Δεν ζητάω να μου φτιάξουνε σαλόνια, τζάκια, ζητάω να μου φτιάξουνε το σπίτι μου όπως ήτανε, να ζω, να κατοικώ μέσα και να έρθουν τα παιδάκια μου, τα εγγόνια μου, να με βλέπουν» τονίζει.

Ο γιος της, ο Τάσος, την ώρα του σεισμού ήταν στο Μαντούδι. Μιλώντας στο Orange Press Agency είπε ότι «ήμουν στο σπίτι και κατάλαβα πως είχε πολύ δυνατό σεισμό. Είμαι 65 χρόνων και δεν έχω καταλάβει τέτοιο δυνατό σεισμό. Ανέβηκα επάνω, τα είδατε κι εσείς εδώ τι έγινε. Σε αυτό το σπίτι μεγαλώσαμε επτά παιδιά. Είναι η μητέρα μου αυτή τη στιγμή φιλοξενούμενη γιατί το σπίτι το έχει δώσει στα δύο αδέρφια. Έχει ξανακάνει σεισμό, με λίγα λόγια πταίσματα είχαν δώσει, δεν έφταναν ούτε για τις μπογιές για το σπίτι αυτό. Είχε ξαναπάθει ζημιά και αυτή τη στιγμή έπεσαν οι τοίχοι όλοι, όπως είδατε κι εσείς. Πιο πολύ θέλουμε να φτιάξουμε το σπίτι για τη μάνα μου, να μη το βλέπει έτσι γιατί είναι μεγάλη γυναίκα», σημειώνει.