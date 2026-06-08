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«Ταρακουνήθηκε» ξανά η Εύβοια: Διαδοχικοί σεισμοί από 3,2 έως 3,9 Ρίχτερ στο Προκόπι

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Βόρεια Εύβοια: Τι έδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι μετά τον σεισμό - 15 σπίτια με ζημιές

Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των πληγέντων και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης οικοσκευής.

Ζημιές από τον σεισμό στην Εύβοια / Φωτ.: Facebook
Ζημιές από τον σεισμό στην Εύβοια / Φωτ.: Facebook
Μιχάλης Λεγάκης avatar
Μιχάλης Λεγάκης

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Συνεχίζονται οι αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων στη Βόρεια Εύβοια μετά τον σεισμό, με τους ελέγχους να επικεντρώνονται σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και δημόσια κτίρια που υπέστησαν βλάβες.

Από το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου 2026, δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) πραγματοποίησαν αυτοψίες στο Προκόπι, τη Δαφνούσα και τα Σπαθαραίικα Καλύβια, προκειμένου να καταγραφεί η έκταση των ζημιών και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες κρατικής αρωγής.

Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί 29 κατοικίες, εκ των οποίων οι 14 κρίθηκαν κατάλληλες για χρήση και χαρακτηρίστηκαν «πράσινες», ενώ οι υπόλοιπες 15 έλαβαν τον χαρακτηρισμό «κίτρινες», που σημαίνει ότι χρήζουν περαιτέρω ελέγχου και αποκατάστασης.

Αναλυτικά, στο Προκόπι έξι κατοικίες χαρακτηρίστηκαν «πράσινες» και οκτώ «κίτρινες». Στη Δαφνούσα τέσσερις κατοικίες κρίθηκαν κατάλληλες και τέσσερις παρουσίασαν ζημιές που οδήγησαν στον χαρακτηρισμό τους ως «κίτρινες». Στα Σπαθαραίικα Καλύβια τέσσερις κατοικίες χαρακτηρίστηκαν «πράσινες» και τρεις «κίτρινες».

Οι έλεγχοι εντόπισαν επίσης ζημιές σε έναν επαγγελματικό χώρο στη Δαφνούσα, ο οποίος χαρακτηρίστηκε «κίτρινος».

Σε ό,τι αφορά τα δημόσια κτίρια, έχουν ελεγχθεί δύο κτίρια στη Δαφνούσα και αμφότερα χαρακτηρίστηκαν «πράσινα», χωρίς να διαπιστωθούν προβλήματα που να επηρεάζουν τη λειτουργία τους.

Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των πληγέντων και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης οικοσκευής, ενώ οι αυτοψίες αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες ώστε να ολοκληρωθεί η πλήρης εικόνα των ζημιών.

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