Υπάρχουν καλλιτέχνες που επηρεάζουν μια ολόκληρη γενιά και άλλοι που γίνονται κομμάτι μιας οικογένειας. Για τον Γιώργο Λιβάνη, ο Στέλιος Καζαντζίδης ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Μιλώντας στην Αθηναΐδα Νέγκα, στην τελευταία εκπομπή «Καλύτερα Αργά» για τη φετινή σεζόν, ο τραγουδιστής μίλησε για τις μουσικές του ρίζες, την οικογένειά του και όσα έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια πάνω στις πίστες.

«Από μωρό άκουγα Καζαντζίδη»

Ο Γιώργος Λιβάνης δεν έκρυψε τη βαθιά σύνδεση που αισθάνεται με τον σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή, εξηγώντας πως τα τραγούδια του ήταν η καθημερινή μουσική υπόκρουση των παιδικών του χρόνων.

«Ο Καζαντζίδης κυλάει μέσα μου. Τον άκουγα από μικρός. Εγώ έχω τον πατέρα μου και τον Στέλιο. Από μωρό άκουγα Καζαντζίδη. Τα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη έχουν κοινωνικό χαρακτήρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πίσω από τα λόγια του διακρίνεται ένας άνθρωπος που δεν βλέπει τον Καζαντζίδη μόνο ως σπουδαίο τραγουδιστή, αλλά ως μια σταθερή παρουσία που συνόδευσε την πορεία του από τα πρώτα του χρόνια.

Οι γονείς του και οι δυσκολίες της οικογένειας

Ο τραγουδιστής μίλησε και για το σπίτι στο οποίο μεγάλωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι οι γονείς του εργάστηκαν σκληρά για να μη στερηθεί τίποτα.

Όπως είπε, ο πατέρας του εργάζεται ως οδηγός και η μητέρα του ως βοηθός συμβολαιογράφου, ενώ τόνισε πως, όταν ξεκίνησε να εργάζεται, φρόντισε και ο ίδιος να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του.

«Δεν είμαι από πλούσια οικογένεια, αλλά δεν μεγάλωσα φτωχός. Οι γονείς μου πάλευαν», είπε, αποδίδοντας σε εκείνους μεγάλο μέρος της πορείας του.

«Ο κόσμος πρέπει να φεύγει γεμάτος»

Ο Γιώργος Λιβάνης στάθηκε και στις συνεργασίες που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια στη νυχτερινή διασκέδαση, παραδεχόμενος πως δεν είχαν όλες το ίδιο αποτέλεσμα.

Όπως εξήγησε, αυτό που θεωρεί σημαντικότερο είναι ο θεατής να νιώθει ότι άξιζε να διαθέσει τον χρόνο και τα χρήματά του για να παρακολουθήσει ένα μουσικό πρόγραμμα.

«Έχω κάνει συνεργασίες που ήξερα ότι ο άλλος δεν φεύγει γεμάτος. Έχω κάνει και συνεργασίες στις οποίες έχω νιώσει ότι ο κόσμος φεύγει χαρούμενος», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως για τον ίδιο η μεγαλύτερη επιβράβευση είναι το κοινό να αποχωρεί έχοντας απολαύσει τα τραγούδια και την ερμηνεία.