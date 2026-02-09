Θέλετε να δουλέψετε στην ΕΕ; Προσλήψεις 1.490 διοικητικών υπαλλήλων με μισθό από 5.010 ευρώ

Στην πρόσληψη 1.490 διοικητικών υπαλλήλων (βαθμός AD 5) προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω διαγωνισμού που προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO), με αρχικό μισθό από 5.010 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι που διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, με την απόφαση απονομής του διπλώματος να έχει ληφθεί το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ο διαγωνισμός δεν απαιτεί επαγγελματική εμπειρία, ωστόσο είναι απαραίτητη η γνώση τουλάχιστον δύο επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι επιτυχόντες θα διοριστούν σε όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο ή το Στρασβούργο, αναλαμβάνοντας καθήκοντα που αφορούν την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών, καθώς και τη διαχείριση πόρων.

Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

Ανάπτυξη και διαμόρφωση πολιτικών

Οι διοικητικοί υπάλληλοι θα συμμετέχουν σε αναλύσεις και αξιολογήσεις πολιτικής, νομικής ή επιστημονικής φύσεως, θα συμβάλλουν στη σύνταξη νομικών κειμένων, στον διυπηρεσιακό και διοργανικό συντονισμό, καθώς και στην υποστήριξη των υπευθύνων λήψης αποφάσεων μέσω εισηγήσεων και συμβουλών.

Εφαρμογή πολιτικών και επιχειρησιακή υλοποίησή τους

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την εφαρμογή τομεακών πολιτικών, την ερμηνεία και εφαρμογή νομικών πράξεων της ΕΕ, τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων, την εκπροσώπηση των υπηρεσιών σε συνεδριάσεις, καθώς και τη σύνταξη εκθέσεων, αναλυτικών και ενημερωτικών σημειωμάτων.

Διαχείριση πόρων

Οι υπάλληλοι θα ασχολούνται με τη διαχείριση προσωπικού, οικονομικών και εξοπλισμού, την παρακολούθηση δημοσιονομικών διαδικασιών, τη σύνταξη προβλέψεων και εκθέσεων, καθώς και τη διαχείριση στρατηγικών και οικονομικών κινδύνων.

Υποβολή αίτησης

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού EU Login, συνδεδεμένου με ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της EPSO, έως τις 10 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).