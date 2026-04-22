Εφαρμογές γνωριμιών: Όταν το «ταίρι» μετατρέπεται σε εφιάλτη - Μαρτυρίες σοκ και μέτρα προστασίας

Tinder, Bumble, Hinge… Γυναίκες και άνδρες, αναζητούν τον έρωτα σε εφαρμογές γνωριμιών. Ξεφυλλίζουν προφίλ, κάνοντας ατέρμονο «swiping», δηλαδή σύροντας την οθόνη του κινητού τους δεξιά ή αριστερά, για να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ή την απόρριψη, στο υποψήφιο «αψεγάδιαστο» ταίρι που τους χαμογελά.

Βγαίνουν ραντεβού, με την ελπίδα πως θα βρουν το άλλο τους μισό. Πολλές φορές όμως, καταλήγουν στα «δίχτυα» απατεώνων. Η πρόσφατη υπόθεση που σόκαρε το πανελλήνιο, με την 30χρονη γυναίκα που έκλεισε ραντεβού σε διαμέρισμα Airbnb, με Ιταλό που γνώρισε μέσω εφαρμογής και τελικά βρέθηκε νεκρή στον ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας, δεν είναι παρά μια ακόμα σελίδα στο σκοτεινό κεφάλαιο των on line γνωριμιών. Δεν είναι λίγες οι φορές, που οι αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις για οικονομικές απάτες, σεξουαλικές κακοποιήσεις, ακόμα και δολοφονίες.

Για να καταλάβουμε όμως πώς φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, θα πρέπει πρώτα να δούμε τι είναι αυτό που οδηγεί νέους ανθρώπους να ψάχνουν το ταίρι τους στο διαδίκτυο. Η κυρία Αλεξάνδρα Καππάτου, ψυχολόγος-παιδοψυχολόγος-συγγραφέας, εξηγεί μέσω του FLASH.

«Η απομόνωση κι η μοναξιά που υπάρχει σήμερα στον κοινωνικό ιστό, είναι ο πρώτος λόγος που πολλοί καταφεύγουν σε τέτοιες εφαρμογές, σε τέτοιο σημείο μάλιστα που εθίζονται. Πολλές φορές, οι νέοι δεν έχουν την ευκαιρία ή τη δυνατότητα λόγω του ωραρίου της εργασίας τους να κάνουν γνωριμίες. Παλιά πήγαιναν σε ένα μπαρ ή σε ένα μαγαζί νυχτερινό και γνώριζαν κάποιο ταίρι. Σήμερα οι γνωριμίες γίνονται κυρίως μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την οθόνη, από μια εικόνα.

Ο δεύτερος λόγος, είναι ότι ψάχνουν να βρουν άτομα που θα τους επιβεβαιώσουν, θα «γεμίσουν» τις ανασφάλειές τους, γι' αυτό και σε αρκετές περιπτώσεις περνούν τον χρόνο τους και καλύπτουν τη μοναξιά τους με τέτοιου είδους επαφές. Όμως το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν τον χρόνο να σκεφτούν τα κριτήρια μιας σχέσης, να σκεφτούν “τι ζητάω, τι προσόντα πρέπει να έχει ο άλλος για να μου κινήσει το ενδιαφέρον, πώς θα μάθω ή θα καταλάβω αν αυτός ο άνθρωπος που είναι «απέναντί» μου χαμογελαστός και χαρωπός, είναι έτσι και στην πραγματικότητα;”».

Κλέβουν, ξυλοκοπούν, κακοποιούν σεξουαλικά - Ο δισεκατομμυριούχος απατεώνας και το «αρπακτικό»

Οι υποθέσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας προκαλούν τρόμο και αγωνία, για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από καλογυαλισμένες φωτογραφίες που πολλές φορές αποδεικνύονται ψεύτικες.

Η υπόθεση του «απατεώνα του Tinder», που έγινε μέχρι και ντοκιμαντέρ στο Netflix, αποτελεί την πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Απάτες, πλαστογραφία, κλοπή. Όλα κατ’ επανάληψη. Ο διαβόητος Σιμόν Γεχούντα Χαγιούτ, γνωστός και ως Σιμόν Λεβιέβ, παρίστανε τον γιο του δισεκατομμυριούχου μεγιστάνα των διαμαντιών, Λεβ Λεβιέβ και υπολογίζεται ότι μέσα σε δύο χρόνια (μεταξύ 2017- 2019) είχε καταφέρει να αποσπάσει το αστρονομικό ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων, από τα θύματά του που ήλπιζαν ότι θα βρουν τον έρωτα, στο πρόσωπό του. Τελικά συνελήφθη στην Αθήνα το 2019, δικάστηκε στο Ισραήλ και παρέμεινε στη φυλακή μόλις για πέντε μήνες.

Το «αρπακτικό» του Tinder, από την άλλη, αποτελεί μια από τις πιο σκοτεινές περιπτώσεις. Ο Κρίστοφερ Χάρκινς έχει καταδικαστεί στη Βρετανία για 19 αδικήματα εναντίον 10 γυναικών. Έχει απειλήσει, πλαστογραφήσει, κακοποιήσει σεξουαλικά, αποσπάσει 214.000 λίρες και ασκήσει σωματική βία, σε βάρος ανυποψίαστων θυμάτων που «ψάρευε» από την εφαρμογή. Τελικά το 2024, οδηγήθηκε στη φυλακή, με ποινή κάθειρξης 12 ετών.

Τέσσερα χρόνια νωρίτερα, στη Γιούτα των ΗΠΑ, ο 24χρονος Ίθαν Χάνσακερ δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές μια 25χρονη που είχε γνωρίσει μέσω της ίδιας εφαρμογής. Ο δράστης που αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και παρίστανε ότι αναζητά συντροφιά, ήταν αυτός που κάλεσε την αστυνομία και μάλιστα ζητούσε να τον πυροβολήσουν.

«Του έδωσα λεφτά γιατί δήθεν θ’ αγοράζαμε σπίτι»: Σοκαριστικές μαρτυρίες

Οι μαρτυρίες των ίδιων των θυμάτων, όταν πλέον αντιλαμβάνονται την αλήθεια, προκαλούν οργή για το θράσος των δραστών. Σε μια προσπάθεια να προειδοποιήσουν αλλά και να λυτρωθούν, βρίσκουν τη δύναμη και μοιράζονται την εμπειρία τους στα social media…

«Του έδωσα 300.000 δολάρια για ένα σπίτι που δεν υπήρχε», αναφέρει μια γυναίκα που έπεσε θύμα ρομαντικής απάτης μέσω Bumble.

«Θέλω να μοιραστώ την ιστορία μου, ώστε να βοηθήσω άλλους ν’ αναγνωρίζουν τα σημάδια που προειδοποιούν ότι κάτι δεν πάει καλά. Γνώρισα μια γυναίκα, μέσω Tinder, που μου είπε ότι είναι από την Κίνα. Τελικά έχασα 30.000 ευρώ, από μια υποτιθέμενη επένδυση κρυπτονομισμάτων που μου πρότεινε», γράφει ένας άνδρας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, Reddit.

Στην ίδια πλατφόρμα, μια γυναίκα σημειώνει…«Νιώθω ότι σχεδόν κάθε άτομο με το οποίο μιλάω στο Tinder είναι «απατεώνας ερωτικών σχέσεων». Παραλίγο να πέσω θύμα ενός κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και από τότε μπορώ να τους εντοπίσω αμέσως. Σου αγγίζουν την καρδιά αρκετά γρήγορα με κάποια θλιβερή ιστορία για την τελευταία μακροχρόνια σχέση τους, για έναν νεκρό σύντροφο κι αμέσως μετά θέλουν να φύγουν από το Tinder και να πάνε τη συζήτηση στο WhatsApp, το Telegram, κ.λπ. Τόσοι πολλοί απατεώνες!! Είναι αποθαρρυντικό!».

Όσο για τις απαντήσεις που έρχονται κατά δεκάδες, εξαπατημένοι χρήστες αναφέρουν…«Ακόμα κι όταν το Tinder ή άλλες εφαρμογές γνωριμιών τους αφαιρούν, απλώς επιστρέφουν με έναν νέο λογαριασμό, ένα νέο όνομα και μια νέα ιστορία!»

Κι απ’ ότι φαίνεται τα καταφέρνουν μια χαρά. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο σε μια γωνιά του πλανήτη, αυτήν της Αυστραλίας, 5 εκατομμύρια άνθρωποι που έψαχναν να κάνουν μια σχέση, έχασαν 28 εκατομμύρια δολάρια, καθώς πίστεψαν το παραμύθι που τους πούλησε ο άνθρωπος που έκαναν «match»!

Τα «καμπανάκια» που προειδοποιούν ότι πρόκειται για απάτη

Όπως κάθε νόμισμα όμως, έτσι κι οι ιστορίες αυτές βασίζονται σε μια πραγματικότητα που έχει δύο όψεις, αφού οι δράστες ακολουθούν πιστά ένα μοτίβο για να μην τους αντιλαμβάνονται. Γι αυτό και τα «καμπανάκια» που χτυπούν δεν εντοπίζονται εγκαίρως από τα θύματά τους. Ποια είναι αυτά και πώς καταφέρνουν να τα βάζουν σε «σίγαση»;

Υποτίθεται ότι αναπτύσσουν συναισθήματα πολύ γρήγορα για το «ταίρι» τους

Προσπαθούν να βγουν από την εφαρμογή και να μεταφέρουν τη συζήτηση π.χ στο WhatsApp, γιατί οι πλατφόρμες επιχειρούν να τους εντοπίζουν με δικλείδες ασφαλείας που πρέπει να αποφεύγουν

Βρίσκουν δικαιολογίες για να μην υπάρξει συνάντηση, τουλάχιστον άμεσα, ώστε να προλάβουν να δεθούν με τα θύματά τους

Αποφεύγουν να κάνουν βιντεοκλήσεις, καθώς πολλές φορές χρησιμοποιούν ψεύτικες φωτογραφίες

Κάπου εκεί, αρχίζουν να ψάχνουν αφορμές ώστε να ζητήσουν χρήματα . Ένα ιατρικό/οικογενειακό πρόβλημα, αλλά και θέμα με την κάρτα τους που έχει μπλοκάρει, είναι τα πιο κοινά Επιδιώκουν οικονομικές απάτες, με υποτιθέμενες επενδύσεις που δεν πρέπει να χάσει το «ταίρι» τους, γιατί ο χρόνος πιέζει και η ευκαιρία θα «πετάξει»

Κυρίως όμως, τονίζει η κυρία Καππάτου, γνωρίζουν πώς να κάνουν υποχείριά τους, ανθρώπους που δυσκολεύονται να συνάψουν σχέσεις, γιατί μπορεί να έχουν απογοητευθεί κατά το παρελθόν. Γι αυτό και τους προσφέρουν με «δολώματα» το ιδανικό που αναζητούν…

«Σήμερα οι σχέσεις έχουν δυσκολίες. Πολλοί από τους χρήστες, μπορεί να έχουν υποστεί απόρριψη, να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, να μη θέλουν να εκτεθούν άμεσα. Επίσης μπορεί – αν πρόκειται για νεαρά άτομα- να μην έχουν αρκετές εμπειρίες ώστε να διακρίνουν το επικίνδυνο πίσω από τις γραμμές. Γι αυτό και πολλές φορές πέφτουν στη παγίδα ενός ατόμου που μπορεί να είναι εγκληματικό ως προσωπικότητα.

Οι περισσότεροι, νιώθουν πολλές φορές την ανάγκη να πειραματιστούν με νέα άτομα, με νέες γνωριμίες, ψάχνοντας πάντα να βρουν το καλύτερο, μέσα από αυτό που θεωρούν ένα ασφαλές καταφύγιο, διότι βρίσκονται στο σπίτι τους, στον καναπέ τους. Γι αυτό και καταλήγουν -σε αρκετές περιπτώσεις- να βγαίνουν νωρίς με άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν καλά και κάποια από αυτά μπορεί να είναι δυνητικά επικίνδυνα. Μια παγίδα στην οποία πέφτουν, καθώς έχουν την ψευδαίσθηση ότι ελέγχουν τη γνωριμία επειδή ακριβώς γίνεται μέσα από το χώρο τους. Κι εκεί είναι το μεγάλο λάθος. Διότι ο άλλος μπορεί να τους παρουσιαστεί όπως θέλει, ως ο καλύτερος του κόσμου.»

Αυτά είναι τα «βήματα» για ν’ αποφεύγετε τους απατεώνες

Πώς μπορεί λοιπόν να προστατευθεί κανείς; Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και συμβουλεύουν:

Μην στέλνετε ποτέ χρήματα ή προσωπικά στοιχεία σε άτομα που γνωρίσατε online

Κρατήστε την επικοινωνία μέσα στις συγκεκριμένες εφαρμογές. Οι περισσότερες ζητούν στοιχεία από τα μέλη τους, που πιστοποιούν την ταυτότητά τους

Κλείστε ραντεβού μόνο σε δημόσιο χώρο, αφού προηγουμένως ενημερώσετε κάποιο δικό σας πρόσωπο

Και το κυριότερο, ελέγξτε τις φωτογραφίες των υποψήφιων συντρόφων

Ένα reverse image search, μέσω Google Images, είναι η καλύτερη επιλογή. Τα βήματα είναι απλά. Με το κινητό σας τηλέφωνο, κάντε screenshot τη φωτογραφία από την εφαρμογή γνωριμιών. Πηγαίντε στο Google και πατήστε το εικονίδιο κάμερας. Ανεβάστε τη φωτογραφία και δείτε τ’ αποτελέσματα. Αν η εικόνα αντιστοιχεί σε διαφορετικά ονόματα, τότε είναι ψεύτικη!