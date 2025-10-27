Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Λάμπης Νικολάου

Σε ηλικία 89 ετών την Δευτέρα (27/10) έφυγε από την ζωή ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αλλά και μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στην Ελλάδα, Λάμπης Νικολάου. Ο 89χρονος υπήρξε μια από τις σπουδαιότερες μορφές του ελληνικού αθλητισμού και του Ολυμπιακού κινήματος.

Ο Ισίδωρος Κούβελος, ο νυν πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, μίλησε για την απώλεια του από το Λος Άντζελες, όπου βρίσκεται, εκφράζοντας την Ολομέλεια της ΕΟΕ:

«Ο Λάμπης Νικολάου υπήρξε μια από τις πιο σημαντικότερες μορφές του ελληνικού και διεθνούς Ολυμπιακού Κινήματος. Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αφιέρωσε τη ζωή του στην προάσπιση και προώθηση των Ολυμπιακών αξιών, εντός και εκτός Ελλάδος. Για όλους εμάς που είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε μαζί του, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι όλες τις προσπάθειες του για ανάδειξη της Ελλάδας στον παγκόσμια Ολυμπιακή οικογένεια. Η παρουσία του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πορεία της ΕΟΕ και του ελληνικού αθλητισμού συνολικά.

Η απώλειά του γεμίζει θλίψη όλη την ελληνική Ολυμπιακή οικογένεια. Όμως η παρακαταθήκη του θα συνεχίσει να υπάρχει και να φωτίζει νέους δρόμους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλους όσοι τον αγάπησαν και συνεργάστηκαν μαζί του».



Ποιος ήταν ο Λάμπης Νικολάου



O Λάμπης Νικολάου γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 1935 στην Αθήνα και υπήρξε φοιτητής του Πολυτεχνείο του Μονάχου. Δούλεψε ως κατασκευαστής δημοσίων έργων και υπήρξε γενικός διευθυντής της εταιρείας ΕΔΟΚ—ΕΤΕΡ από το 1977 έως το 1982. Μάλιστα, υπό την δική του διεύθυνση αποπερατώθηκαν το Ολυμπιακό Στάδιο και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για 14 χρόνια (1985-1992· 1997-2004), ενώ ήταν και Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004. Αξίζει να αναφέρουμε πως συμμετείχε ενεργά στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, προσφέροντας την εμπειρία και την καθοδήγησή του στην προετοιμασία της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης που φιλοξενήθηκε ποτέ στην χώρα μας.

Τέλος, υπήρξε μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στα υψηλότερα όργανα της Ολυμπιακής οικογένειας. Από το 1986 έως το 2015 διατέλεσε ως μέλος και επίτιμο μέλος από το 2016 και μετά.