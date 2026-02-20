Φωτογραφίες Καισαριανής: «Είμαι χαρούμενος, ανακουφισμένος» - Η πρώτη αντίδραση του Βέλγου συλλέκτη

Με σύντομη δήλωσή του, ο Βέλγος συλλέκτης επιβεβαίωσε την υπογραφή προσυμφώνου με το υπουργείο Πολιτισμού για την απόκτηση 262 φωτογραφιών που αφορούν την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Καισαριανή, καθώς και άλλα γεγονότα της περιόδου της ναζιστικής κατοχής. Παράλληλα, εξέφρασε την ευχαρίστηση και την ανακούφισή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε.

Ο συλλέκτης είχε διαθέσει μέσω ιδιωτικής διαδικτυακής πλατφόρμας χιλιάδες έγγραφα και αντικείμενα που σχετίζονται με τη ναζιστική Γερμανία, μεταξύ των οποίων και το συγκεκριμένο φωτογραφικό υλικό από την εκτέλεση 200 κρατουμένων στην Καισαριανή.

«Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος, με τη λύση που βρίσκεται τώρα στο τραπέζι. Κι εκτός από αυτό δεν θα κάνω άλλη δήλωση, ειδικά μέχρι να τελειώσουν όλα», είπε στην ΕΡΤnews.

Ποιος είναι ο Βέλγος συλλέκτης

Πρόκειται για τον Τιμ ντε Κραενέ, απόφοιτο Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστήμιο της Γάνδης, ο οποίος δραστηριοποιείται από το 2015 αποκλειστικά μέσω διαδικτυακής επιχείρησης. Η εταιρεία του εξειδικεύεται στην εμπορία στρατιωτικών εγγράφων και αντικειμένων του Γ’ Ράιχ και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχει πραγματοποιήσει περίπου 47.000 πωλήσεις.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα Nieuwsblad, οι τιμές των αντικειμένων που διατίθεντο κυμαίνονταν από 5 έως 550 ευρώ, ενώ οι νέες καταχωρήσεις έφταναν περίπου τις 1.000 κάθε μήνα. Σε δημοσίευμά της με τίτλο «Οργή στην Ελλάδα για τον Βέλγο συλλέκτη», η εφημερίδα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σκληρότητα του φωτογραφικού υλικού.

Ο ίδιος ο έμπορος συνήθιζε να προειδοποιεί για το περιεχόμενο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για εικόνες εγκλημάτων πολέμου και νεκρών. Παρότι η ηλεκτρονική του πλατφόρμα παρουσιαζόταν ως χώρος για συλλέκτες με ενδιαφέρον για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η προσπάθεια εμπορικής αξιοποίησης τεκμηρίων που σχετίζονται με εκτελέσεις αμάχων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο.