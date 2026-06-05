Λήξη συναγερμού στον ISS: Ρώσοι κοσμοναύτες σφράγισαν μια διαρροή -Κανένας κίνδυνος για τα πληρώματα

Συναγερμός σήμανε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό την Παρασκευή 5 Ιουνίου καθώς οι αστροναύτες έλαβαν εντολή να καταφύγουν στα διαστημόπλοιά τους και να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εκκένωση, καθώς ρωσικό πλήρωμα προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια επιδεινούμενη διαρροή αέρα στο ρωσικό τμήμα του τροχιακού εργαστηρίου, σύμφωνα με τη NASA.

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew-12 της NASA, δύο Αμερικανοί, ένας Γάλλος και ένας Ρώσος κοσμοναύτης, έλαβαν στις 9:04 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) εντολή από το Κέντρο Ελέγχου της Αποστολής να επιβιβαστούν στο διαστημόπλοιο Crew Dragon, το οποίο είναι προσδεδεμένο στον σταθμό, και να φορέσουν τις διαστημικές τους στολές, σε περίπτωση που η διαρροή απαιτούσε άμεση εκκένωση. Την πληροφορία επιβεβαίωσε αξιωματούχος της NASA.

Η NASA και η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos, οι δύο βασικοί φορείς λειτουργίας του σταθμού, βρίσκονται εδώ και μήνες σε διαβουλεύσεις σχετικά με τα αίτια και τις πιθανές λύσεις για μικρές διαρροές αέρα στη ρωσική μονάδα υπηρεσιών Zvezda, ένα από τα βασικά τμήματα του διαστημικού συγκροτήματος.

Μέχρι πρόσφατα οι διαρροές θεωρούνταν περιορισμένες. Ωστόσο, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της NASA που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, από τη Δευτέρα η απώλεια αέρα διπλασιάστηκε, από περίπου 0,45 κιλά την ημέρα σε περίπου 0,9 κιλά ημερησίως.

Λήξη συναγερμού

Η ρωσική κρατική διαστημική εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι ειδικοί της εντόπισαν δύο διαρροές στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αλλά ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το πλήρωμα.

Η πρώτη διαρροή σφραγίστηκε γρήγορα και αυτή τη στιγμή γίνονται προετοιμασίες για τη σφράγιση της δεύτερης διαρροής, ανακοίνωσε η Roscosmos, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του πληρώματος ή των συστημάτων του διαστημικού σκάφους.

Οι αστροναύτες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλίδα Σοφί Αντενό θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο εσωτερικό του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) αφού τον είχαν εγκαταλείψει προσωρινά προληπτικά λόγω μιας προγραμματισμένης επισκευής, δήλωσε εκπρόσωπος της NASA στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

«Το πλήρωμα προετοιμάζεται τώρα να εγκαταλείψει το σκάφος Dragon», το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον ISS και στο οποίο είχε καταφύγει προσωρινά, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της NASA.