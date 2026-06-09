Διαστημική πασαρέλα: Η Prada σχεδίασε στολή για αστροναύτες της NASA

Η Prada, σε συνεργασία με την Axiom Space, παρουσίασε το νέο εσωτερικό ένδυμα που θα φορούν οι αστροναύτες της NASA στις αποστολές προς τη Σελήνη. Πρόκειται για το LCVG (Liquid Cooling and Ventilation Garment), το οποίο λειτουργεί ως βασικό στρώμα κάτω από την εξωτερική στολή.

Το ένδυμα έχει σχεδιαστεί για να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος στο Διάστημα. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα αερισμού στο ύφασμα και δίκτυο σωληνώσεων, μέσω των οποίων κυκλοφορεί κρύο νερό πάνω από τις βασικές μυϊκές ομάδες, προσφέροντας συνεχή ψύξη στους αστροναύτες κατά τη διάρκεια των αποστολών.

REUTERS/Heather Khalifa

Τεχνολογία και «know-how» της Prada

Με αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της στον σχεδιασμό υφασμάτων και την τρισδιάστατη μοντελοποίηση, η Prada συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός ένδυματος υψηλής απόδοσης, ικανού να απομακρύνει τη θερμότητα που παράγεται από το ανθρώπινο σώμα σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Το σύστημα κυκλοφορεί κρύο νερό μέσω σωληνώσεων που διατρέχουν τις βασικές μυϊκές ομάδες, απορροφώντας τη θερμότητα. Παράλληλα, παρέχεται αερισμός και οξυγόνωση στο πρόσωπο, ενώ απομακρύνεται το διοξείδιο του άνθρακα, εξασφαλίζοντας άνεση σε πολύωρες διαστημικές εξόδους.

REUTERS/Heather Khalifa

Όπως τόνισε ο επικεφαλής της Axiom Space, η συνεργασία των δύο πλευρών συνδυάζει αεροδιαστημική μηχανική και υψηλή ραπτική, δημιουργώντας ένα ένδυμα που καμία εταιρεία δεν θα μπορούσε να αναπτύξει μόνη της.

REUTERS/Heather Khalifa

Η NASA έχει προγραμματίσει την αποστολή Artemis IV για το 2028, με τετραμελές πλήρωμα που θα ταξιδέψει στη Σελήνη και θα παραμείνει περίπου μία εβδομάδα στον νότιο πόλο της, σηματοδοτώντας πιθανή επιστροφή ανθρώπων στο φεγγάρι μετά από περισσότερα από 50 χρόνια.